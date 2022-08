Britisk statsborger dømt for hvitvasking av 24 millioner kroner

En britisk statsborger er i Oslo tingrett dømt til tre år og ni måneders fengsel for hvitvasking av 24 millioner kroner.

OSLO: En mann er dømt i Oslo tingrett for hvitvasking av 24 millioner Foto: Tore Meek / NTB

Økokrim opplyser at pengene var utbytte fra såkalte CEO-bedragerier begått i Belgia og mot et amerikansk selskap i Singapore. I begge tilfellene ble utbyttet vasket gjennom norskeide selskaper.

CEO-bedragerier kjennetegnes ved at personer som utgir seg for å være direktør i et selskap, tar kontakt med en underordnet i selskapet og manipulerer vedkommende til å foreta urettmessige transaksjoner.

Mannen ble i juni i fjor utlevert til Norge fra Storbritannia.

– Godt antihvitvaskingsarbeid i en norsk bank gjorde at mye av utbyttet heldigvis ble reddet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Dommen er en del av en opprulling som påtalemyndigheten mener er et internasjonalt hvitvaskingsnettverk.

En norsk mann er tidligere dømt til tre år og fire måneders fengsel i saken i Norge. Ytterligere to personer er etter utlevering fra Storbritannia dømt til henholdsvis fire og fem års fengsel i Belgia.

Økokrim opplyser at ytterligere to nordmenn er tiltalt for hvitvaskingen av 17 millioner som stammet fra bedrageriet i Belgia.

En nordmann bosatt i Tromsø er tiltalt for sin rolle i hvitvaskingen av sju millioner som stammet fra bedrageriet av det amerikanske selskapet.