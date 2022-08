Faren om den drepte datteren: – Døde for Russland

MINNESERMONI: Daria Dugina ble drept i et bombeangrep lørdag. Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

Den russiske redaktøren og analytikeren Darja Dugina ble drept i et attentat lørdag kveld, etter å ha byttet bil med sin far rett før angrepet.

Flere spekulerer i om hennes far, Alexander Dugin, var det opprinnelige målet for attentatet.

På en minneseremoni tirsdag, snakker faren ut om datteren.

– Hun døde for Russland, sier Dugin, ifølge Reuters.

Krever seier etter datterens død

– Hun var ikke redd, det er sant. Da vi snakket for siste gang på Tradisjonsfestivalen, sa hun: «Pappa, jeg føler meg som en kriger; jeg føler meg som en helt», forklarer faren under seremonien.

Alexander Dugin er ofte omtalt som hjernen bak Russlands annekteringspolitikk, og Russlands president Vladimir Putin har i etterkant fordømt drapet på Dugins datter.

– En stygg og brutal kriminell handling tok livet av Darja Dugina, en dyktig, talentfull person med et ekte russisk hjerte, skrev Putin i et budskap til Dugin.

På minnetjenesten sa Dugin at kun en russisk seier i Ukraina kunne rettferdiggjøre datterens død.

– Prisen vi må betale kan rettferdiggjøres med bare én ting, den høyeste prestasjonen - seier. Hun levde i seierens navn, og hun døde i seierens navn. Vår russiske seier. Vår sannhet, vår ortodoksi, vår landet, og vårt imperium. Beklager...

Skylder på Ukraina

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, skal Dugin lenge ha snakket positiv om implementeringen av nye russiske territorier underlagt det russiske imperiet.

Ukraina har i etterkant av attentatet blitt utpekt som skyldige i angrepet.

– Forbrytelsen ble planlagt og utført av ukrainsk etterretningstjeneste, skriver det russiske etterretningstjenesten FSB i en uttalelse, som mandag ble sitert av russiske nyhetsbyråer.

En personlig rådgiver av Volodymyr Zelenskyj nekter for at Ukraina har noe som helst å gjøre med attentatet.

– Ukraina har selvsagt ikke noe med eksplosjonen å gjøre, fordi vi ikke er en kriminell stat, og særlig ikke en terroriststat, slik Russland er, sa Mykhailo Podoljak søndag, ifølge NTB.

Hundrevis tok avskjed

Hundrevis av sørgende var til stede på en minneseremoni i TV-huset Ostankino i Moskva, der 29-åringen lå i åpen kiste.

– Hun døde for folket, for Russland, i første linje. Første linje, det er her, sa faren Aleksandr Dugin da han innledet seremonien.