Ikke siden 2006/07-sesongen med Mainz har Jürgen Klopp opplevd en verre seriestart enn i år. Fasiten er to poeng på tre kamper og 16. plass i Premier League.

– Vi burde ha vunnet denne kampen. Jeg vet at det høres latterlig ut, men det var slik jeg så det, sa Klopp etter 1-2-tapet for Manchester United.

Uttalelsen overrasker ikke TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Han er en dårlig taper. Men det var Ferguson og Wenger også. Det kjennetegner store managere og ledere. Det som er bra med Klopp er at han ikke lar det gå utover egne spillere. Det tror jeg er noe av grunnen til at Liverpool har klart å komme ut av tøffe perioder tidligere. Men du ser på Klopp at han virkelig hater det. Han har et ganske tydelig kroppsspråk og en tydelig væremåte. På godt og vondt, sier Stamsø-Møller.

Også han ble overrasket over det Liverpool viste på Old Trafford.

– Det var laber kvalitet. Noe av det dårligste Liverpool har levert i toppkamper det siste året. Jeg kan ikke komme på dårligere prestasjoner enn det der siden de ble blant de beste lagene i verden, sier Stamsø-Møller.

– Ekstreme skadeproblemer

Liverpools skadeliste er lang: Thiago Alcantara, Diogo Jota, Joël Matip, Ibrahima Konaté, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain og Curtis Jones er alle utilgjengelige. Storkjøpet Darwin Núñez ble utvist mot Crystal Palace og skal sone to kamper til.

– De har ekstreme skadeproblemer. Jeg har ikke hørt begrunnelsen for at Fabinho startet på benken, men om han ikke var skadet er det et helt ubegripelig valg av Klopp å ikke stille med ham i en slik kamp. Det må nesten ligge noe annet bak, sier Stamsø-Møller.

Klopps uttalelser etter kampen tyder på at Fabinho var frisk og tilgjengelig. Mot Manchester United var det veteranene James Milner og Jordan Henderson som patruljerte midtbanen. Uten å lykkes spesielt godt.

– De må fornye midtbanen så fort som mulig. Henderson eller Milner kan spille, men når begge spiller samtidig blir det et mye lavere teknisk nivå på alt sammen. Ballen går tregere. Det skjer noe når Fabinho kommer inn. Han er Rolls Royce. De to andre er Volvo, sier Stamsø-Møller.

– Trodde det kunne rase

Sist Klopp opplevde motgang over en lang periode var i januar og februar 2021. Liverpool tapte seks hjemmekamper på rad i Premier League. Skrur man Klopp-klokken enda lengre tilbake, er 2014/15-sesongen til Borussia Dortmund et av bunnpunktene i trenerkarrieren.

Det tyske storlaget lå på nedrykksplass ved halvspilt sesong. Da hadde Klopp mistet storscoreren Robert Lewandowski før sesongen. Erstatterne slo ikke til.

Stamsø-Møller tror ikke noe lignende vil skje med Liverpool denne sesongen. Han tror tørkeperioden i januar og februar 2021 var bunnpunktet.

– Det utroligste holdt på å skje med Liverpool for litt over ett år siden. Da var jeg litt bekymret på Liverpools vegne og mente det skulle veldig mye til for å komme styrket ut av det. Jeg trodde det var mulighet for at det kunne rase. Men de kom seg gjennom det. Foreløpig er det ikke grunn til å tenke at det er krise. Det er tross alt bare fem poeng opp til Manchester City, sier Stamsø-Møller.

Vanskelig å erstatte Mané

TV 2-eksperten tror dog at savnet av Sadio Mané kan bli større enn Liverpool-fansen liker å tenke på.

– Han hadde én svak vinter. Ellers var han fantastisk for Liverpool. Han har vært blant de fem beste spillerne i Premier League de fem siste årene. Mané var fra start den perfekte spilleren for Liverpool. Luis Diaz er veldig bra, men det spørs om han kan komme opp på det nivået og være der jevnt over langt tid som Mané var. Han er en veldig vanskelig spiller å erstatte, sier TV 2-eksperten.

Men foreløpig haster det mer å styrke den sentrale midtbanen. PÅ ryktebørsen svirrer det en rekke navn. Moisés Caicedo, Jude Bellingham, Youri Tielemans og Sander Berge (!) har vært koblet til Merseyside-klubben.

– Tielemans kunne vært en erstatter for Keita, men det ville vært mer typisk Liverpool å hente Caicedo enn Tielemans akkurat nå. Hvis de får Bellingham kan det begynne å svinge litt. Sander Berge hadde vært gøy for nordmenn, men jeg er usikker på om han har nivået inne nå, analyserer Stamsø-Møller.