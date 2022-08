Utelukker ikke dobling av strømprisen i vinter

Ny strømprisrekord varsles tirsdag for Øst- og Vestlandet med over fire kroner kWh i snitt. – Det ser virkelig dystert ut, sier ekspert.

En ny dyster milepæl i norsk strømhistorie er ventet tirsdag, med nye strømprisrekorder for deler av Norge, og i store deler av Nord-Europa.

Det er lite som tyder på at strømmen vil bli billigere med det første, dersom man skal tro kraftekspert Gert Ove Mollestad.

Snarere tvert imot.

– Nå ligger vi på en fire-fem kroner. At prisen kan bli ti kroner gjennom vinteren? Ja, det tenker jeg, sier Mollestad, redaktør i bransjenettstedet Montel til TV 2.

VINTEREN: Redaktør i Montel, Gert Over Mollestad, sier det er all grunn til å frykte vinterens strømpriser. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Kan se mot tyske priser

Fredag varslet Gazproms om en ny vedlikeholdstans i gassrørledningen fra «Nord Stream 1» inn til Tyskland, noe som opplevdes som et stort sjokk og sendte gassprisene rett til himmels, forklarer Mollestad.

På spørsmål om hvor denne kraftprisen kan ende, så spår Mollestad at Norge kan måtte gå i Tysklands fotspor, noe som betyr en betydelig økning i prisene.

– Bare på den siste uken, så har den tyske årskontrakten steget med 40 prosent. Til vinteren så indikerer markedet nå at tyske kraftpriser kan komme opp mot åtte kroner i snitt, og det er på en måte «et mål» som Sør-Norge styrer mot, siden vi har vi har mindre vann enn normalt, sier redaktøren, og legger til:

– Det ser virkelig dystert ut.

En historisk milepæl

De høyeste prisene vil tirsdag være i Sørvest-Norge, hvor strømprisene vil ligge på 5,74 kroner per kWh, ifølge tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool.

I Sørøst-Norge blir prisen 4,89 kroner per kWh på sitt høyeste, i Midt-Norge blir prisen 0,69 kroner, i Nord-Norge blir prisen 0,01 kroner, og i Vest-Norge blir prisen 4,6 kroner, ifølge beregninger gjort av NTB.

– Dette er helt ekstraordinært. Det har aldri skjedd i kraftmarkedets historie at vi er på disse nivåene, og i dag settes det spottprisrekorder i mange land i Europa, sier Mollestad.

UPOPULÆR REKORD: I dag settes det spottprisrekord i mange steder i Europa. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Implikasjonene er alvorlige

Både Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, Østerrike og England, er land som kan vente seg historisk høye strømpriser.

– Det er en refleksjon av en skrikende energimangel allerede og det er fortsatt varmt. Tenk hva som skjer på vinteren når det er kaldt og det blir vindstille? Implikasjonene er alvorlige, advarer redaktøren.

Frankrike er et av landene som har ekstreme strømpriser, ifølge Mollestad, som sier landet handler på 12-13 kroner for vinteren.

– Kraften flyter dit det er dyrest. Dersom vi får lite vind og en kald vinter, at vi da kommer opp dit i Sør-Norge? Ja, det vil jeg ikke utelukke i det hele tatt.

– Alt blir galt

– Kunne noen se dette komme i det hele tatt?

– Jeg vil si nei, men det er noen som hevder det. Hadde man hørt på Putin og etter talen hans i München i 2006 og hva han har gjort i invasjonen i Georgia og okkupasjonen i Krim - så, ja, vi burde kanskje ha skjønt før at Russland ikke lenger var en pålitelig gassleverandør, sier Mollestad, som legger til at det er lett å se i ettertid.

Krafteksperten er likevel tydelig på at det også er andre faktorer som spiller inn på kraftprisen, og nevner den lave vannstanden i Rhinen som et klart eksempel.

– Så har du samme problematikken i Frankrike hvor kjernekraften der går på ca. halv kapasitet fordi de ikke får kjølevann inn til reaktorene sine, sier han.

– Du har så mange faktorer som trekker i feil retning, som gjør at energimarkedene i Europa blir sendt rett i taket og så kommer krigen i Ukraina på toppen av det hele - så alt blir galt.

Avkrefter eksportskyld

Det strides mye om bakgrunnen for de høye strømprisene, hvor flere peker på eksporten av kraft ut i fra Norge. Mollestad mener det er vanskelig å forutse utfallet langt fram i tid, noe som igjen kan sette kraftselskapene i en kinkig situasjon.

På spørsmål om de to nye kraftkablene er skyld i alt, så sier redaktøren klart nei.

– Den kraften hadde gått ut over de gamle kablene, for vi har forbindelsen til Danmark, Sverige og Nederland fra før. Så det er først og fremst nedbørsvikten på Sør- og Østlandet som har kommet i år, pluss det ekstremt høye kraftprisnivået i Europa, som er hoveddriveren for problemene vi ser her hjemme.

Løsningen på strømkrisen er energieffektivisering og utbygging av ytterligere kraftproduksjon, ifølge Mollestad.