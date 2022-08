RULLEFORM: Petter Northug viste at han er i form under rulleskisprinten i Trysil. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Pål Trøan Aune snakket mer om Petter Northug etter at han selv vant mandagens årvisse rulleskisprint i Trysil.

Trøan vant klart, men det ble kamp om andreplassen der lillebror Even Northug såvidt kom seg foran skikongen.

– Jeg har jo trent og konkurrert med Petter i mange, mange år og jeg påstår at han er i bedre slag nå enn før han la opp for snart fire år siden. Han er et fenomen, sier langrennsløperen.

SELFIE: Petter Northug etter pallplassen. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det skulle vel ikke så mye til heller, sier Northug selv.

– Det virker som du møter opp overalt hvor det det deles ut startnummer. Nå er det fire rulleskirenn på en uke?

– Jeg synes jo fortsatt at det å konkurrere er det artigste som er. Jeg trives i skimiljøet. Men, jeg skulle ikke gått her i Trysil. Jeg var en reserveløsning for Johannes (Høsflot Klæbo) som har slitt med baken. Og greit nok at jeg kan bidra når folk er sykemeldt. Men jeg burde vel ikke gått.

– Hva mener du med det?

– Sprint er brutalt for gamle folk. Og når du er med i en slik gjeng så våkner jo også konkurranseinstinktet, og du hører jo at jeg puster og peser mer enn hvalrossen Freya gjorde. Jeg bruker jo hele kvelden på å få igjen normal puls. Det er stas å vikariere for Klæbo, men han må tilbake på jobb - fortest mulig. Det er best for alle, understreker Northug.

– Denne uka er det Toppidrettsveka med løp torsdag, fredag og lørdag. Skal du være med på alt?

– Nei, nei, nei! Det blir kun langløpet.

– Helt ærlig, det frister ikke med comeback i tradisjonelt langrenn?

– Nei, den tid er forbi. Jeg har lyst til å være med i noen langløp til vinteren. Men, jeg må passe egen butikk og jobben i TV 2. Det er det viktigste.