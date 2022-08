Demonstranter krever at Haitis statsminister går av

Demonstrantene krever også at det tas grep for å bedre levestandarden. Det var store demonstrasjoner i hovedstaden Port-au-Prince og flere andre byer.

Demonstrant skutt og drept

En journalist fra nyhetsbyrået AP ble vitne til at en uidentifisert mann skjøt og drepte en demonstrant i hovedstaden og flyktet i en bil.

Demonstranten Lionel Jean-Pierre, som så skytingen, sier at situasjonen i Haiti har kommet ut av kontroll.

– Familier vet ikke hva de skal gjøre. Hvis Ariel ikke drar, kommer vi til å dø, sier Jean-Pierre.

Demonstranter ved en brennende barrikade i Port-au-Prince mandag. Foto: Odelyn Joseph / AP / NTB

Brennende barrikader

Mandag ble det satt opp brennende barrikader flere steder.

Det har vært en økning i volden og antall bortføringer i Port-au-Prince og de nærliggende områdene de siste månedene. Gjenger kriger om territorier, mens sivile lider. Flere hundre er drept. FN har gitt uttrykk for bekymring over at de kriminelle gjengene rekrutterer barn.

Samtidig øker antallet fattige. Prisveksten er på 29 prosent, og for enkelte basisvarer som ris er prisene firedoblet det siste året.

De siste ukene har Haitis innbygger hatt vanskelig for å få tak i drivstoff, noe som har ført til at flere ikke kan dra på jobb. Det har også vært vanskelig å få utbetalt dollar fra bankene, skriver Reuters.

Den politiske krisen i landet har blitt stadig dypere siden drapet på den sittende presidenten i fjor.

Tok over etter president-drap

Statsminister Ariel Henrys har tidligere lovet å slå ned på væpnede gjenger og på den økende volden. Han tok over mindre enn to uker etter at den tidligere presidenten ble drept i Juli 2021. Han tiltrådte med støtte fra utenlandske diplomater fra Tyskland, Brasil, Canada, Spania, USA, Frankrike og EU, og ble oppfordret til å danne ny regjering, skriver Al Jazeera.

Drapet på den tidligere presidenten er fortsatt ikke oppklart. Flere dusin er pågrepet i den pågående undersøkelsen. Hans kone lot seg intervjue av The New York Times, og forklarte at hun spilte død mens flere drapsmenn gikk igjennom huset. Hun så bare støvlene deres, og hørte at flere av dem snakket spansk. I den amerikanske etterforskningen er tre menn med forbindelse til narkotikatrafikk siktet for drapet.

Også statsminister Henrys navn har kommet på banen i forbindelse med drapet. Påtalemyndigheten i Haiti rettet anklager mot ham, fordi han skal ha hatt en telefonsamtale med en av de mistenkte. Dette nektet Henry for, og den påtaleansvarlige fikk sparken.

Vil bli sittende

Den 72 år gamle statsministeren er tidligere hjernekirurg og minister uttalte seg om sine hensikter på Twitter søndag: Han fordømte drap som han hevder er utført av væpnede banditter i Port-au-Prince, og skriver

Au nom du gouvernement, je renouvelle ma ferme détermination à combattre sans répit l’insécurité. J’instruis les forces de l’ordre de poursuivre le matraquage des bandits en vue de les mettre hors d’état de nuire.#Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 21, 2022

– På vegne av myndighetene fornyer jeg min faste beslutning om utrettelig å kjempe mot usikkerheten.

I mai ga FN uttrykk for bekymring over at de voldelige gjengene rekrutterte barn og at volden eskalerte. Flere tusen er tvunget bort fra hjemmene sine.