Ville nekte israelske bosettere iskrem

Reaksjonene var sterke i Israel da iskremprodusenten Ben & Jerry's forsøkte å hindre salg av sin merkevare til israelske bosettere på palestinsk territorium. Selskapet ble kalt antisemittisk. Men like fullt var iskremen velkommen, og den er fortsatt i salg fra en lokal produsent. Det London-baserte selskapet som solgte lisensen til den israelske produsenten måtte forsvare seg i retten i New York. (Bildet er tatt i Beer Tuvia 21. juli 2021) Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP / NTB

Selskapet Ben & Jerry's hevder salg av deres iskrem på den israelsk-okkuperte Vest-bredden undergraver deres verdier. Da den britiske deleieren Unilever solgte sin lisens til en israelsk produsent, ble det rettssak.

Hevder det vil skade omdømmet

For nesten et år siden bestemte Ben & Jerry's at de ikke lenger skulle selge is i israelsk-okkuperte palestinske territorier. Dette var i følge iskremselskapet uforenelig med deres verdier og den sosiale profilen de fortsatt har rett til å ta avgjørelser om, skriver Reuters.

Ben & Jerry's saksøkte selskapet Unilever den 5. mai i år. Unilever kjøpte selskapet under en avtale som Ben & Jerry's mener de har brutt ved å gjennomføre salget. Salget kom i stand etter at Ben & Jerry's kom med sitt utspill i fjor, og Unilever som forvaltet lisensen i Israel den gangen møtte sterk motbør fra Israels president, fra statsministeren, og fra store deler av opinionen, som oppfattet utspillet som «antisemittisk», ifølge The Guardian.

Mangler bevis

Ifølge dommeren i New York har selskapet ikke lykkes i å vise at salg i israelsk-okkuperte bosettinger vil gjøre «uopprettelig skade» på merkets omrømme.

Den israelske lisensinnehaveren Avi Zinger produserer fortsatt Ben & Jerry's-is i Tel Aviv, og distribuerer isen til bosetterne på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Dommeren Andrew Carter Jr i Manhattan sier i en uttalelse at selskapets påstander om at dette forvirrer kundenes forståelse av deres kjerneverdier, og ødelegge for selskapets omdømme er «alt for spekulative».

«En ny type terrorisme»

Ben & Jerry's skapte overskrifter i Israel da de trakk tilbake iskremen sin fra de okkuperte områdene i fjor. Selv Israels president Isaac Herzog engasjerte seg, og erkærte at iskremprodusentens avgjørelse var «en ny type terrorisme», og statsminister Naftali Bennett, advarte ledelsen i Unilever om at den «anti-israelske» handlingen ville få «alvorlige konsekvenser». Selskapet Unilever ble fordømt som antisemittisk av en rekke medier i Israel da utspillet kom, skriver The Guardian.

Kort tid etter valgte altså Unilever, som også er eier av merkevarer som Dove Såpe, Hellmans majones og Vaseline hudkrem, å selge sin Ben & Jerry's-lisens til den israelske produsenten som uanfektet fortsetter å levere is til bosetningene.

Det kan de fortsette med, etter at Unilever fikk medhold hos dommeren i New York mandag. Og bosetterne The Guardian snakket med da utspillet kom, sier det bare er snakk om is. De vil fortsatt gjerne ha den.