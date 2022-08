Influenser-paret punget ut for millionvilla: – Vi har jobbet hardt for det!

TikTok-paret Camilla Lorentzen (33) og Julie Visnes (26) har kjøpt seg nytt hus, kun ett og et halv år etter at de annonserte deres første felles boligkjøp.

Nyheten delte paret i sine sosiale medier, hvor de samlet har godt over fire millioner følgere.

Eneboligen på 352 kvadratmeter hadde en prisantydning på 13 millioner kroner pluss omkostninger.

I likhet med deres første bolig er denne plassert i Ringshaug-området i Tønsberg kommune.

Heftig budrunde

I en melding til God kveld Norge skriver Camilla Lorentzen at budrunden var «heftig for sjela», hvor det var en annen motbyder, men at de er veldig fornøyde med sluttresultatet.

I Finn-annonsen beskrives boligen som en «påkostet og herskapelig villa» med solrik hagestue på 20 kvadratmeter og nærhet til strandområde. Villaen har to etasjer, og hele fire soverom.

– Vi falt for stilen, beliggenheten - alt, sier Lorentzen om eneboligen.

Stolt

Hva prislappen på boligen endte på vil hun ikke kommentere, men svarer følgende på spørsmålet om hvordan det føles å kunne kjøpe i denne prisklassen:

– Helt nydelig, vi har jobbet hardt for det!

Lorentzen opplyser at de ikke har lagt ut deres første bolig for salg enda, og at de etter hvert kunne tenkt seg til å pusse opp den nykjøpte villaen.

– Vi har noen løse tanker om oppussing, men ingen faste planer helt enda.

Boligkjøpet kommer kort tid etter at de giftet seg i tropiske omgivelser i Thailand.

Gjør det godt på TikTok

Visnes og Lorentzen har de siste årene satset på videoappen TikTok. Det har gitt gode resultater for selskapet Earned media As, hvor Lorentzen er daglig leder og eier 50 prosent av aksjene, mens kona Visnes eier resten.

Årsregnskapet i Brønnøysundregisteret for 2021 viser nær en seksdobling i inntekter, og det ble tatt ut lønn på i overkant av 4 millioner kroner. Året i forveien var inntektene på 1,1 millioner kroner, og det ble tatt ut rundt 830.000 kroner i lønn for inntekståret 2020.

Lorentzen kommenterte følgende om inntekstveksten til God kveld Norge tidligere i sommer:

– I midten av 2021 utvidet vi bedriften med to plattformer på TikTok for både meg og Julie, og til sammen har vi økt følgerskaren vår med nærmere 3,8 millioner følgere.