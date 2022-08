– Bensin på bålet for hans disipler

Det at den kontroversielle influenseren er utestengt fra sosiale medier, er ikke nødvendigvis løsningen på et stort problem, sier eksperter.

Det siste året har den tidligere kickbokseren og reality-deltakeren Andrew Tate blitt en svært kjent personlighet i sosiale medier.

Forrige uke ble han utestengt fra Instagram, Facebook og Tiktok fordi han brøt retningslinjene. Tirsdag fulgte også YouTube etter.

Amund Romsaas går i tredje klasse på Nydalen videregående skole, og kjenner godt til fenomenet gjennom sosiale medier.

Han sier til TV 2 at det er lett å være uenig i mye av det han sier og gjør, samtidig som han har nådd ut til det unge publikum.

UUNGÅELIG: Amund Romsaas følger ikke selv Andrew Tate, men sier innholdet hans nesten er umulig å unngå. Foto: TV 2

– Jeg tror det er viktig å anerkjenne, selv om det ikke er riktig at han får den oppmerksomheten han får, så fenger det med den livsstilen med mye penger og dyre biler.

– Er det dette som er appellen?

– Ja, men jeg tror det er en blanding. Det er også at han kommer med mange kontroversielle meninger og ting som er litt på kanten, som skaper interesse og fanger oppmerksomhet.

Signaleffekt



Blant årsakene til at Tate er blitt utestengt fra flere sosiale medier, er at han skal ha publisert innhold som angriper, truer og oppfordrer til vold.



Samtidig har han også et kontroversielt kvinnesyn.

Han mener blant annet at kvinner er mannens eiendom og at kvinner også har skyld dersom de blir utsatt for voldtekt, en kommentar som førte til at han ble stengt ut fra Twitter.

Sosiale medier-ekspertene Astrid Valen-Utvik og Torgeir Waterhouse mener plattformeierne sender et tydelig signal når de utestenger Tate.

– De prøver nok også å sende et signal om at du kan ikke gjøre som du vil, sier Valen-Utvik, rådgiver i VU.

Waterhouse påpeker at det er viktig å skille mellom bruker av en tjeneste, som sosiale medier-plattformer, og ytringsfriheten.

– Vi har ytringsfrihet i samfunnet, som har noen ytre rammer. Men som bruker av en tjeneste, som Facebook, må du følge brukervilkårene, sier Waterhouse, som er IT-rådgiver i selskapet Otte.

– Skal du på en restaurant med en kleskode, må du møte opp i det de krever. Hvis du ikke gjør det, kommer du ikke inn, forklarer han.

Du kan altså si ting i norsk offentlighet, men ikke nødvendigvis de samme tingene på Facebook, fordi de har egne retningslinjer.

POSITIV: Torgeir Waterhouse har jobbet med IT og IT-politikk i over 20 år. Han mener det er bra Tate er utestengt fra sosiale medier-plattformer. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Reell trussel»

Tate fikk oppmerksomhet i 2016 da han ble fjernet fra TV-showet «Big Brother» etter å angivelig ha angrepet en kvinne.

På Tiktok og Youtube har han hatt milliarder av visninger på videoene sine og har tilegnet seg millioner av fans.

Det har også vært en bekymring knyttet til unge brukere, særlig unge menn, som blir eksponert for hans kvinnefiendtlige syn.

Romsaas følger ikke selv Tate, men sier han nesten er umulig å unngå.

– Jeg følger ingen av de kanalene som deler innholdet hans, men han er overalt så det er vanskelig å komme utenom.

Jonas Lihaug Fredriksen er youtuber og programleder i NRK. Han er enig med Romsaas om at innholdet til Tate er unngåelig.

– Med engang blesten begynte å stå omkring og det begynte å bli mye av ham, valgte jeg aktivt å ikke se på så mye som mulig av innholdet.

TATT AVSTAND: Youtuber og programleder Jonas Lihaug Fredriksen sier han har tatt avstand fra Andrew Tate. Foto: Ole-Martin Sandness / TV 2

Han forklarer at han fort fikk med seg hva innholdet til Tate dreier seg om. Derfor hadde han i størst mulig grad lyst til å ikke bidra med noe. Ikke engang en visning.

– Så det er det jeg har prøvd å gjøre, men det er veldig vanskelig. Jeg er ikke fan av innholdet hans, og synes han har noen meninger som i verste fall kan være veldig skadelig for samfunnet.

– Så du har tatt avstand fra ham?

– Så total avstand man kan ta, vil jeg si.

Forfatter og direktør i advokatgruppen Hope Not Hate, Joe Mulhall, mener Tate utgjør en «reell trussel mot yngre menn, som radikaliserer dem mot ekstremisme, kvinnehat, rasisme og homofobi», skriver BBC.

Waterhouse mener utestengelsen er positivt.

– Det blir færre steder for ham å spre møkka si, og det er viktig at vilkårene følges, sier han.

Reis deg og si fra

Samtidig mener han at det også er utfordringer knyttet til kontoer med milliarder av visninger som oppfordrer til vold og har en fiendtlig syn på blant annet kvinner.

– Det er ikke bare tjenesteleverandørene (Facebook, Instagram etc.) har et ansvar om å fjerne slike kontoer. Vi som samfunn har også et ansvar, som må møte disse holdningene med motvekt, sier Waterhouse.

REGLER: Alt kan ikke sies på sosiale medier. Plattformene har retningslinjer, men sosiale medier-ekspert Valen-Utvik mener de bør bli bedre. Foto: Yui Mok / PA / NTB

Han mener at det bør ikke være Meta eller TikToks regler som skal sette rammer for vår kultur og samfunn.

– Dette handler blant annet om hvordan vi sier fra til hverandre, hvordan folk rundt oss tør å reise seg og si fra om man ikke finner seg i det som blir sagt og hvordan tilsynsmyndighetene følger opp, fortsetter Waterhouse, som ønsker seg en debatt om dette.

– Samfunnet må være en motvekt til holdninger til Tate som blant annet unge gutter eksponeres for, sier han også.

Selv om ytringsfriheten står sterkt i Norge, deltar ganske få av oss jevnlig i offentligheten med ytringer om politikk og samfunnsliv. En av årsakene til det er folks frykt for kritikk, bli misforstått og å bli trakassert, ifølge rapporten til Ytringsfrihetens kommisjon.

EU er i gang med å etablere noen kjøreregler for hvordan sosiale medier opererer i Norge og EU, ifølge kommisjonen. Kjørereglene skal finne løsninger på utfordringene i sosiale medier.

Les mer i faktaboksen her:

Løsninger på sosiale medier-problemer EUs forordning om digitale tjenester (DSA) ser på løsninger ved sosiale medier i dag. De omfatter blant annet følgende: Brukerne skal få lovfestet rett til å klage på innhold og få det fjernet, men også få en grunnet beskjed før innhold fjernes, og en rett til å klage til en uavhengig instans.

Det blir også en rettighet å bli tilbudt innhold i sosiale medier som ikke er valgt ut etter personlig målretting

Nye tilsynsmyndigheter skal få kreve nødvendig informasjon for å ettergå om de største selskapene følger regelverket.

Forskere skal få rett til økt innsyn i data. Det blir krav til større åpenhet om annonsører.

Selskapene skal tvinges til å vurdere kritisk og åpent hvordan blant annet algoritmer påvirker faren for ytringsfrihet og spredning av ulovlig innhold. Kilde: Ytringsfrihetskommisjonens rapport

Ta en prat!

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik sier det er vanskelig å vite hvor stor betydning det har for holdningene hans at han fjernes fra plattformene, siden han har etablert en fan-skare.

– Selv om ikke han er der, kan innholdet hans bli delt videre. Han er «god» nok kommunikasjonsmessig til å etablere en sannhet om at han og hans fans har rett. Dette kan dermed være bensin på bålet for hans disipler, sier Valen-Utvik.

TA EN PRAT: Astrid Valen-Utvid råder foreldre til å ta en prat med sine ungdommer om det de har blitt eksponert for. Foto: Lene Elisabeth Eide / Eide foto.

Hun trekker paralleller til tidligere president Donald Trump, som ble utestengt fra Twitter. Han har etablert sin egen sosiale medier-kanal.

– Det blir nok ikke mindre kommunikasjon, men i mindre fora, altså ekkokamre.

Hun sier at det som imidlertid er bra med at Tate er utestengt, er at svært mange nå får med seg via media at hans innhold strider mot retningslinjene. Forhåpentligvis både de som blir eksponert for innholdet hans, men også voksne som da kanskje kan en nyttig prat med sine ungdommer om disse temaene, sier Valen-Utvik.