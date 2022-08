Støre om festvideo: – Veldig urimelig

FESTVIDEO: Statsminister Joans Gahr Støre sammen med den finske statsministeren Sanna Marin under et nordisk statsministermøte i forrige uke. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Finlands statsminister Sanna Marin (36) er i søkelyset, etter at en festvideo av den dansende statsministeren ble lekket.

– Jeg synes det er veldig urimelig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til TV 2.

– At hun kan gå på en fest og danse med vennene sine, mener jeg er innenfor, og at et menneske midt i en travel hverdag skal få lov til å gjøre.

Unner henne en fest

Slik som Støre kjenner den finske statsministeren, er hun en som jobber masse og står på.

– Jeg unner henne å være på en fest, og jeg unner henne å slippe å se bilder med dans med venner ute i hele verden.

– Er det for lite rom for at statsministrer får danse for seg selv?

– Jeg håper ikke det. For meg er det viktig å få danse innimellom. Så er det jobben din som avgjøres, og Sanna Marin hun jobber bra.

Negativ narkotest

Det har også kommet anklager om at det kan ha blitt brukt narkotika på festen. Marin har avgitt en narkotest, som mandag kom tilbake negativ.

Det ble ikke gjort funn av ulovlige rusmidler i testen som ble avlagt, opplyser den finske regjeringen i en pressemelding mandag ettermiddag.

Statsministeren, som tidligere har uttalt at hun aldri har brukt narkotika, deler selv pressemeldingen på Twitter.