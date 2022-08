Tusenvis protesterte mot Manchester United-eierne

PROTEST: Her marsjerer de frustrerte supporterne mot stadion. Foto: Peter Byrne

Protestene var varslet i forkant, og en supportergruppering oppfordret supportere som ønsket å delta til å møte opp utenfor et lokalt utested.

Der ifra skulle det gjennomføres en felles marsj mot Old Trafford.

Flere timer før kampen var det stort politioppbud både utenfor det aktuelle utestedet og kamparenaen, melder Manchester Evening News.

Etter det TV 2 kunne se gikk demonstrasjonen fredelig for seg. Både politiet og klubben ba supportere med billett om å gå tidlig inn på stadion.



STIKK: Flere Liverpool-supportere hadde med seg Joel Glazer-masker på kamp, og hyllet erkerivalens eiere med sang. Foto: Dave Thompson Les mer

Misnøyen med den amerikanske Glazer-familien, som eier Manchester United, har vært stor over tid.

– De er et virus. De må gå. Så enkelt er det, de ødelegger klubben, sier Jonathan Davies, en av supporterne som hadde møtt opp for å demonstrere, til TV 2.

Tidligere mandag avlyste klubben et planlagt spillermøte på The Lowry Hotel av frykt for sikkerheten, melder Manchester Evening News.

Noe av misnøyen til supporterne går ut på at eierne har påført klubben en enorm gjeld.

For å finansiere deler av oppkjøpet i 2005, tok pappa Malcolm Glazer opp gigantiske lån med «pant» i klubben.

Nå ligger gjelden på omtrent 5,8 milliarder kroner, ifølge The Guardian.

I fjor ble United-Liverpool utsatt etter at supportere tok seg inn på banen før kampen skulle spilles.

Det skjedde i kjølvannet av at Manchester United og andre europeiske toppklubber forsøkte å danne superligaen.

I tillegg har ikke de røde djevlene vært i nærheten av å innfri de sportslige forventningene. En rekke eksperter har vært svært kritiske til måten klubben drives på, som de mener at igjen har ført til svake resultater.

Den fryktelige sesongstarten har vært bensin på bålet.

Før kampen har Liverpool-manager Jürgen Klopp uttalt at laget hans bør bli tilkjent seieren om protestene igjen skulle føre til at kampen ikke kan spilles.

I forrige uke gikk milliardæren Sir Jim Ratcliffe, styreleder og administrerende direktør i Ineos, ut med sin interesse om å kjøpe Manchester United – like etter rapportene om at Glazer-familien skal være åpen for å selge en liten andel av aksjene kom.