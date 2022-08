Katrine Lunde (42) satser mot OL i 2024

Om kun to år står OL i Paris for tur. Tidligere har både Camilla Herrem og Heidi Løke fortalt til TV 2 at de ønsker å satse mot lekene i 2024.

Sammen med Katrine Lunde (42) har veterantrioen 841 landskamper til sammen. Når TV 2 spør Herrem, Løke og Lunde om hvem som satser mot lekene rekker Herrem og Løke opp hånden.

Disse håndball-stjernene melder seg klare til OL

– Jeg har kjempe lyst og ambisjoner. Jeg synes det fortsatt er utrolig gøy, sier Løke.

– Jeg har mye å gå på. Jeg er bare 35 år og mange gode år foran meg, forteller Herrem og smiler.

Etter hvert kommer det en hånd opp fra Katrine Lunde også.

– Jeg er ikke klar for å komme meg ut av hallen. Det er noe med det og med disse jentene. Så lenge de fortsetter, så skal jeg fortsette, forteller Lunde og peker på landslagskollegene.

Det siste året har 42-åringen vært med å OL-bronse og VM-gull, «trippelen» i hjemlig liga og Champions League-gull. Det har gitt mersmak og lysten til å være med veien videre.

– Etter denne sesongen her så skulle det være rart å gi seg. Men hvis jeg har noen ting som trekker, så er det familie som gjør det. Foreløpig løser vi det fint, forteller målvakten.

– Motivasjonen er på topp?

– Så lenge jeg har det bra på trening, og det har jeg. Jeg trives veldig godt.