Skiforbundet og arrangør bommet på søknadsfrist – gikk glipp av to millioner

Norges Skiforbund (NSF) og arrangøren av verdenscuphelgen på Lillehammer ba om 1,9 millioner kroner i koronastøtte. De endte opp med ingenting etter å ha levert søknaden for sent.

STORT ARRANGEMENT: Verdenscuphelgen på Lillehammer er årlig et av de største vintersportarrangementene. Under pandemien kunne forbundet og arrangør fått relativt store summer i koronastøtte. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Det kommer frem i et brev fra Kultur - og likestillingsdepartementet (KUD) til skiforbundet som TV 2 har fått innsyn i.

Forbundet søkte om et tilskudd på vegne av arrangøren for verdenscuphelgen på Lillehammer i desember 2021. Søknadsbeløpet var på rett i overkant av 2,7 millioner kroner, hvorav tilskuddet ville ha kommet på 1,9 millioner kroner (70 prosent av søknadsbeløpet).

Den søknaden ble levert 10. februar i år. Problemet var at fristen gikk ut 18. januar.

Vedgår glipp: – Avslaget er akseptabelt

Lotteri- og stiftelsestilsynet avslo derfor søknaden.

Forbundet klagde på vedtaket, men Lotteri- og stiftelsestilsynet ville ikke endre på beslutningen. I siste instans ble det opp til KUD å avgjøre, og de traff i juli beslutningen om at avslaget skulle bli stående.

Per Olav Andersen, administrerende direktør i Lillehammer Olympiapark, forklarer at de nesten to millionene er penger som både forbundet og de selv (som lokal arrangør) går glipp av.

– Det er to parter i dette: vi som arrangør, og forbundet som ansvarlig søker. I dette tilfellet var vi rett og slett ikke klar over fristen. Vi hadde ikke rukket å få grunnlaget for å søke om støtte på det tidspunktet, og vi var allerede godt i gang med å planlegge para-VM i januar, sier Andersen.

I klagen pekes det i hovedsak på to elementer som de mener KUD burde ta hensyn til:



1) at et så stort arrangement trenger mer tid enn fristen tillot for å få levert et korrekt søknadsgrunnlag, og



2) at søknaden om støtte for den aktuelle verdenscuphelgen «kunne inngått i én stor porteføljesøknad med søknadsfrist 20. april».

– Er avslaget akseptabelt for dere, eller er det for strengt?

– Det er akseptabelt. Vi kan ikke si noe annet enn det. Vi kunne selvsagt ønsket oss en lengre frist som var tilpasset et såpass stort arrangement, men dette var vi klar over. Vi kunne og burde ha varslet de før fristen gikk ut om at vi ikke rakk det. Men gjort er gjort, og avslaget er uproblematisk, sier Andersen.

– Noe vi skulle ha vært foruten

I avslaget skriver KUD at overholdelse av søknadsfristen er «grunnleggende for en effektiv forvaltning av tilskuddsordningen».

Videre skriver de at «Norges Skiforbund burde ha etterstrebet å fremme søknaden innen fastsatt frist, og i samråd med Lotteri- og stiftelsestilsynet ettersende ytterligere dokumentasjon og opplysninger som ble ansett nødvendig for den videre behandlingen av søknaden».

Argumentasjonen med at søknad om støtte for verdenscuphelgen på Lillehammer kunne ha inngått i en overordnet søknad for hele vintersesongen, blir også avvist med begrunnelse om at det er tidspunktet for det aktuelle arrangementet som er «Sbestemmende for hvilken søknadsperiode det kan søkes om tilskudd for».

Andersen sier at pengene man går glipp av kan bety litt for arbeid med anleggsutvikling, men sier at de ikke graver seg ned av den grunn.

– Dette er absolutt noe vi skulle ha vært foruten og noe vi skulle ha behandlet annerledes. Men det får ingen konsekvenser for driften vår eller fremtidige arrangementer, forklarer han.