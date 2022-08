Dette sier Putin om Dugina-attentatet

En hittil ukjent geriljagruppe sto bak drapet på høyreorienterte Darja Dugina, hevder en russisk eks-politiker bosatt i Ukraina. Russiske FSB skylder på Ukraina.

Dugina var datter av den sterkt nasjonalistiske ideologen Aleksander Dugin, som regnes som en av president Vladimir Putins mest sentrale inspirasjonskilder for krigen i Ukraina.

Hun ble drept av en bilbombe mens hun kjørte sin fars bil utenfor Moskva lørdag kveld.

– Svært kjent

Mange hevder at hennes far var det egentlige målet, selv om Darja også er kjent for sine ekstreme uttalelser.

DREPT: Darja Dugina var svært synlig i russisk offentlighet. Foto: TSARGRAD.TV

– Hun er en 30 år gammel toppkandidat av Dugins nynazistiske parti, sier Sergej Sumlenny til BBC. Han er russiskfødt journalist og analytiker bosatt i Tyskland.

– Darja er svært kjent i russisk media og i sin egen Telegram-kanal med mange følgere hvor hun har delt en rekke hatefulle ytringer, sier han.

Sumlenny peker på at Darja Dugin har oppfordret til folkemord på ukrainere i telgramgruppen.

– Et ekte patriot

Mandag uttalte president Vladimir Putin seg om drapet for første gang.

– En grusom kriminell handling endte livet til Daria Dugina. Hun var en skarp talentfull person med et ekte russisk hjerte. Hun var snill, kjærlig, sympatisk og åpen, sier presidenten i sine kondolanser.

– Hun var journalist, forsker, filosof og krigskorrespondent som tjente folket og fedrelandet, og hun beviste hva det betyr å være patriot, uttaler han videre.

EKSTREMIST: Mange mener at Alexander Dugin var det egentlige målet. Han skal ha vært vitne til datterens død. Foto: MOSCOW NEWS AGENCY

Ordkrig om hvem som sto bak

Russiske myndigheter hevder at ukrainske agenter sto bak attentatet.

– Forbrytelsen ble planlagt og utført av ukrainsk etterretningstjeneste, skriver det russiske etterretningstjenesten FSB i en uttalelse som mandag ble sitert av russiske nyhetsbyråer.

De har navngitt en ukrainsk kvinne og hennes tenåringsdatter som gjerningspersoner, og hevder at de flyktet over grensen til Estland etter attentatet.

– Motstand mot putinismen

Tidligere parlamentariker i Statsdumaen, Ijja Ponomarev, hevder på sin side at en russisk geriljagruppe omtalt som Den nasjonale republikanske hæren, står bak.

Han har etter angrepet lagt ut en video på YouTube der han sier at angrepet åpner «en ny side i motstanden mot putinismen».

Ponomarev legger ikke fram dokumentasjon på at en slik gruppe virkelig eksisterer.

Ponomarev representerte det russiske kommunistpartiet i Statsdumaen. I 2104 var han den eneste av de folkevalgte som stemte mot Russlands annektering av Krim-halvøya.

Varsler flere angrep

Ilja Ponomarev sier også at den angivelige geriljagruppa har utført en rekke angrep de siste månedene, blant annet skal de ha satt fyr på flere offentlige bygninger.

Ifølge Ponomarev kan det komme flere angrep de neste månedene, både mot den russiske regjeringen og sikkerhetsstyrker.

Enkelte kommentatorer i sosiale medier tviler på at russisk opposisjon er i stand til å utføre et såpass utstudert angrep.

Avviser innblanding

Søndag uttalte lederen for de russiskstøttede separatistene i Donetsk i Øst-Ukraina at «terrorister fra det ukrainske regimet» sto bak, uten å kunne dokumentere dette.

En nær rådgiver av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har avvist at Ukraina har noe å gjøre med attentatet.

– Ukraina har selvsagt ikke noe med eksplosjonen å gjøre, fordi vi ikke er en kriminell stat, og særlig ikke en terroriststat, slik Russland er, sa Mykhailo Podoljak søndag.

De hevder også at interne russiske stridigheter er bakgrunnen for attentatet.