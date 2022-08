Tre politimenn suspendert etter voldsvideo på TikTok

Arkansas delstatspoliti har startet etterforskning av tre politimenn som ble fanget på video mens de holdt nede og slo en mann utenfor en butikk.

Suspendert

To lensmannsfullmektiger i Crawford County og en Mulberry-politibetjent ble suspendert søndag.

Hendelsen har skapt raseri i sosiale medier.

– Jeg holder alle mine ansatte ansvarlige for deres handlinger og vil iverksette passende tiltak i denne saken, sa Crawford County Sheriff Jimmy Damante i en uttalelse.

Ifølge den såredes advokater kan personen som filmet videoen ha reddet livet hans.

– Slåssingen eskalerte. Du hører kvinnen i videoen som skriker, hun kan ha reddet livet hans.

Banket opp på gaten

Ifølge politiet kom det en melding om trusler mot en butikkansatt i Mulberry søndag morgen.

Betjentene konfronterte mannen som dyttet en stedfortreder i bakken og slo bakhodet hans. Dette førte til arrestasjonen som blir sett i videoen.

Videoen viser at en politibetjent holder mannen ned i bakken, mens en annen gjentatte ganger slår mannens hode. Den tredje offiseren sparker mannen med kneet.

– Det vi ser i denne videoen samsvarer ikke med opplæringen politiet får ved politiskolen i Arkensas. Det er ikke det det politiet i vår stat står for og er ikke en akseptabel reaksjonsform, sier guvernør William Hutchinson under en pressekonferanse mandag.

Han bedyrer at saken blir etterforsket, og presiserer at alle detaljer om foranledningen for arrestasjonen ikke er kjent.

Fikk behandling på sykehus

Statspolitiet identifiserte mannen som Randall Worcester fra South Carolina. Han er siktet for terrortrussel, å ha motsatt seg arrestasjon og andre anklager om overfall, ifølge politiet.

Worcester ble fraktet til sykehus for behandling og fengslet. Myndighetene har ikke frigitt navnene på de tre offiserene som ble sett på videoen.