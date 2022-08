Mann siktet for å ha solgt stjålne kroppsdeler på Facebook

Torsdag ble en mann på 40 år fra Enola i Pennsylvania siktet for å ha kjøpt stjålne skjeletter fra et likhus, som han solgte videre på Facebook.

Det melder politiet i East Pennsboro Township.

Gjorde flere funn

Allerede i juni mottok politiet en melding om mistenkelig aktivitet fra mannens leilighet.

Politiet ransakte hjemmet til mannen flere ganger etter de første meldingene kom inn.

Først fant de eldre menneskelige levninger og hele skjeletter som etterforskerne mente var lovlig skaffet.

Senere sjekket de igjen etter et nytt tips om nyere kjøp. Da fant politiet skjeletter og flere bøtter med kroppsdeler. Blant annet ble det funnet hjerner, menneskehud, hjerte og et barns underkjeve med tenner.

Solgte for egen vinning

40-åringen skal ha kjøpt de menneskelige kroppsdelene fra en kvinne i Arkansas for rundt 4000 dollar, ifølge Sky News.

Det tilsvarer rett i underkant av 40.000 norske kroner.

Mannen skal så ha solgt kroppsdelene videre på Facebook for økonomisk vinning.

Facebook forbyr salg av kroppsdeler gjennom sine nettsider.

Kroppsdelene som var kommet på avveie hadde egentlig blitt donert til universitetet i Arkansas for forskning.

Leslie Taylor, en talskvinne for institusjonen fortalte at kroppsdelene var blitt stjålet etter de ble sendt til et likhus for kremasjon.

– Vi har stor respekt for de som donerer kroppene sine, og vi er rystet over at noe slikt kan skje, sier hun ifølge Sky News.

40-åringen er siktet for mishandling av et lik, og heleri.