Gina Carolina testet genialt triks – ekspertene advarer

Sommeren er på hell og da kommer som vanlig de summende og stripete insektene. Noen steder i så store horder at de er til besvær.

Hjemme hos Gina Carolina Mortensen i Tromsø stiger temperaturen hos hele familien når de hører summingen.

Mortensen har en datter med vepseallergi, så adrenalinpennen er aldri langt unna.

Uvanlig mange

Denne sensommeren har familien opplevd mye mer summing enn tidligere. Da de knapt kunne ha dører eller vinduer åpne, tok mor i huset saken i egne hender.

– Jeg trodde vi hadde et vepsebol ved huset, men lette og fant ikke noe. Så da tydde jeg til min beste venn: Google, sier Mortensen til TV 2.

Mortensen googlet vepse-tips og fikk opp mange gode kjerringråd.

– Jeg valgte meg ut ett, og satte i gang med å mikse.

– Helt utrolig

Blandingen av masse sukker, gjær og vann, er kjent for mange. Men Mortensen hadde aldri testet dette tipset før.

EFFEKTIVT: Vepsefellen på familien Mortensens terrassebord ble rakt fylt opp. Foto: Privat

– Det var helt utrolig hvor godt det virket. På 20 minutter var bollen med blandingen på terrassebordet full av flytende veps.

Dagen etter talte de 52 stripete insekter i bollen. Da sluttet de å telle.

Mortensen var så fornøyd med mirakelkuren at hun delte rådet på Instagram. Og det er tydelig at vi er inne i et vepseår, for responsen var formidabel.

Mange tok kontakt med henne for å takke, fordi tipset er så effektivt.

– For de som er allergiske mot vepsestikk vil jeg anbefale dette. Men vi er jo avhengige av vepsene, så jeg håper ikke alt for mange setter ut slike feller nå, sier Mortensen.

Ble en konkurranse

Vepse-ekspert, Arnstein Staverløkk, som nylig har skrevet faktaboken «Stikkevepser i Norge» sammen med Frode Ødegaard, er negativ til tips og triks som tar livet av mange veps.

VEPSE-EKSPERT: Arnstein Staverløkk ved Norsk institutt for naturforskning vil ikke anbefale vepsefeller. Foto: NINA

– Slike vepsefeller var svært populært under forrige store vepseår, i 2018. Da ble det nærmest en konkurranse i sosiale medier om hvem som klarte å fange flest, sier Staverløkk.

Han mener at slike feller kan være med på å tiltrekke seg flere vepser enn man i utgangspunktet ville hatt uten.

Dette frykter eksperten

Staverløkk har forståelse for at de som er allergiske mot stikk tar sine forholdsregler og holder seg unna. Men han er tydelig på at alle vi andre bare må akseptere at disse insektene er litt irriterende på denne tiden av året.

– Alle vepsene, bortsett fra dronningene, skal jo snart dø uansett. Vepsen er jo et nyttedyr og en viktig del av naturen. Så vi må ikke jakte dem, sier han.

Det eksperten frykter mest er at mange dronninger går i gjærfellene.

– Faren er at fellene lokker til seg dronninger, som skal bli neste generasjons vepser, og det vil vi nødig ikke at skal skje.