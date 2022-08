Hun kan avgjøre alt

De siste dagene har svenske velgere begynt å bevege på seg. Tre uker før valget siger regjeringen med støttepartier forbi de borgerlige partiene. Rød side leder med 158 000 stemmer.

Isolert sett er det gode nyheter for statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Men det betyr ikke at det blir enkelt å danne regjering.

INGEN FEST: Pilene peker oppover for Sveriges statsminister (i midten), men det er alt for tidlig med seiersdans. Foto: HENRIK MONTGOMERY

For selv om Centerpartiet og Annie Lööf i praksis har flyttet over fra blå til rød side, så er partileder Annie Lööf svært tydelig på at hun ikke vil sitte i en regjering med Vänsterpartiet, SVs søsterparti i Sverige.

– Vänsterpartiet har villet sitte i regjering i over 100 år, men det har de ikke fått til så langt, poengterer Lööf.

Og hun er ikke villig til å slippe dem til.

– TIl sjuende og sist kan Annie Lööf avgjøre alt, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

– Hvis Lööf går med på et budsjettsamarbeid med Vänsterpartiet viser dagens måling at Magdalena Andersson kan danne regjering sammen med Lööf. Hvis disse tallene slår til.

Problemet for Annie Lööf er, som tabellen under viser, at Vänsterpartiet er i ferd med å gjøre et mye bedre valg enn henne.

Sverigedemokraterna større enn Moderaterna

På den blå siden er situasjonen blitt mer uoversiktlig. Sverigedemoktaterna går frem mens de tre øvrige partiene i denne blokken går tilbake.

På TV 2s snittmåling er Sverigedemokraterna 0,4 prosentpoeng større enn Moderaterna. På en enkeltmåling, som kom mandag, ligger Sverigedemokraterna hele fire prosentpoeng foran.

– Jeg ville tatt det tallet med en klype salt. Vi vet at Sverigedemokraterna ofte ligger for høyt på målingene, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

– Husk at Sverigedemokraterna lå hele 8 prosentpoeng foran Moderaterna på denne tiden foran valget i 2018. Likevel endte partiet bak Moderaterna til slutt.

MISTET LEDELSEN: Moderaternas partileder Ulf Kristersson. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Uansett kan det bli krevende å danne regjering for Moderaterna og Ulf Kristersson. Viljen til å basere seg på støtte fra Sverigedemokraterna høster kritikk fra flere hold. Sveriges største avis Aftonbladet beskylder partiene i den "blå-brune blokken" for nærmest å beskrive "mennesker i forstedene som dyr som skal oppfostres, tuktes eller medisineres" .

Liberalerna som tidligere i år valgte å vende tilbake til høyresiden, opplever nå motgang på målingene.

– Nå er bryllupsreisen over og partiet må tåle tøffere spørsmål fra mediene. Med 5,0 prosent på denne målingen begynner partiet å nærme seg sperregrensen, sier Sørensen.

