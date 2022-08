Strandet brud måtte haike til eget bryllup

En stresset brud sto midt i Londons gater i håp om å få haike med noen til sitt eget bryllup.

På grunn av mye trafikk var det vanskelig å komme til kirken i tide, og flere Uber-sjåfører måtte avbryte bestillingen fordi de ikke kom frem.

Det var først da britiske Marksteen Adamson kom kjørende, at lykken skulle snu.

Det var CNN som først omtalte saken.

– Jeg er forsinket til kirken!

NERVØS: Bruden forteller at hun var nervøs mens hun sjekket mobilen for å se om drosjen ville dukke opp eller ikke. Foto: Privat

Adamson var på vei til en reunion for å treffe noen gamle venner, da han så bruden ved lyskrysset hvor han ventet på grønt lys.

Da skrudde han på mobilkameraet for å filme henne:

– Jeg trodde hun skulle krysse veien, og tenkte det var morsomt å filme en brud fullt kledd som gikk over veien, forteller han til TV 2.

Det som bare skulle bli en fin, liten video, tok en brå vending da bruden plutselig kom gående mot ham.

Adamson merket at hun prøvde å si noe. Han hørte ikke hva hun sa, og stakk derfor hodet ut fra bilvinduet.

– Da sa hun: «Kan du kjøre meg til kirken? Jeg er veldig forsinket! Vær så snill, kjør meg!» forteller Adamson og fortsetter:

– Da sa jeg: «Ja, såklart! Hopp inn!» Det var det rette å gjøre. Jeg kunne ikke ha kjørt forbi og bare etterlatt henne der, det ville vær feil å gjøre det, understreker Adamson til TV 2.

Stresset brud

Bruden som haiket til bryllupet sitt er Anastasia Shehadeh. Hun bekrefter til TV 2 at flere Uber-sjåfører hadde kansellert bestillingene hennes da hun prøvde å komme seg til sin egen vielse.

– Jeg begynte å stresse, sier Shehadeh til TV 2, som etter hvert måtte haike sammen med brudefølget sitt.

Hun forteller at ventetiden føltes som en evighet, men så kom Adamson.

– Da han sa ja ble vi umiddelbart så glade, og det var surrealistisk at noen ville kjøre oss, sier hun.

Etter en kjøretur var de endelig fremme ved kirken – hele 25 minutter for sent til vielsen.

– Jeg hadde tekstet med forloveren min, og mannen min gjettet at jeg var forsinket på grunn av trafikken, forteller bruden.

FILMET: Marksteen Adamson filmet hele situasjonen fra da Anastasia Shehadeh haiket, til de kjørte mot kirken og da de var kommet frem til vielsen. Foto: Privat

I videoen som Adamson har filmet kan man se presten som kommer mot dem for å høre hva som har skjedd.

– De inviterte meg i bryllupet, men jeg kunne ikke gå, for nå var jeg forsinket til å møte vennene mine, forklarer Adamson.

– Skjer ikke så ofte

I ettertid valgte Adamson å dele videoen av hendelsen som kunne vært en historie fra en Hollywood-film. Nå har videoen gått viralt på TikTok med over 900.000 visninger.

– Det har blitt et veldig kjent bryllup, ler han.

Adamson tror det er flere grunner til at videoen nå har gått viralt.

– Jeg tror at dette ikke skjer så ofte. Den dagen var det mange som kjørte forbi uten å stoppe for å sjekke hvorfor hun var kledd i en brudekjole.

Han understreker at det er mange gode mennesker i verden, men at det også finnes de som ikke bryr seg. At noen er mer opptatt av telefonen sin enn det som skjer rundt dem.

Briten tror også at videoen har gått viralt fordi det ble en lykkelig slutt for bruden.

Adamson forteller at han har kontakt med bruden fortsatt, og at han snart skal treffe henne, mannen hennes og brudefølget som haiken sammen med Medvedskaya.

Ifølge bruden selv skal resten av bryllupet ha gått knirkefritt, og hun fikk en fin dag.