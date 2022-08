Får ikke avhørt 99-åring som skal ha blitt mishandlet

Sykehuset varslet om at den 99 år gamle kvinnen kunne ha blitt utsatt for vold. Politiet har flere ganger forsøkt å avhøre henne, men det er ikke forsvarlig ut fra helsetilstanden hun er i.

Bistandsadvokaten til 99 åringen, Helge Hartz forteller at hun har et hjelpeapparat rundt seg. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Det er to søstre i 70 årene som er mistenkt i saken. Begge er siktet for vold mot sin 99 år gamle mor. De nekter straffskyld for mishandling i nære relasjoner og stiller seg uforstående til siktelsen.

– Min klient er klar på at dette er noe hun ikke har gjort og det sier også søsteren hennes, sier advokat Ove Herman Frang.

– Den 99 år gamle kvinnen har fått oppnevnt en verge og har et hjelpeapparat rundt seg. Jeg har jobbet i 20 år som advokat og har aldri vært borte i en liknende sak, sier bistandsadvokaten hennes, Helge Hartz.

Svært alvorlig

Politiet karakteriserer saken som svært alvorlig. Den påståtte volden skal ha skjedd i 99 åringens hus i en kommune på hedemarken.

Etterforskernes problem er at de, 22 dager etter at 99 åringen ble innlagt på sykehus, fortsatt ikke har fått hennes forklaring. Til tross for flere forsøk har det ikke vært mulig å få avhørt henne.

– Det er som forventet vanskelig, og skyldes at det ikke er forsvarlig å gjennomføre tilrettelagte avhør på grunn av fornærmedes helsetilstand. Men vi ønsker å få gjort dette så raskt som mulig, sier politifullmektig Ingrid Hagen ved Innlandet politidistrikt.

Advokat Ove Herman Frang sier de to søstrene avviser påstanden om at de har utsatt moren på 99 år for vold. Foto: Peter Talos / NTB scanpix Foto: Talos, Peter

Heller ikke bistandsadvokaten til kvinnen har funnet det riktig å møte henne ennå på grunn av helsetilstanden.

Rekonstruksjon

Den 99 år gamle kvinnen ble lagt inn på sykehuset i slutten av juli. I følge politiet hadde hun brudd i lårbenet, hevelser på kroppen og i pannen. Etter at sykehuset tok kontakt, gikk politiet til pågripelse og siktet søstrene i 70 årene for mishandling i nære relasjoner.

De ble løslatt etter en uke i varetektsfengsel.

Politiet har blant annet gjennomført en rekonstruksjon i huset til den 99 år gamle kvinnen, der begge søstrene var med og fikk forklare seg.

– Vi etterforsker bredt med avhør av vitner og innhenting av dokumentasjon. Det har høy prioritet å få avhørt fornærmede så snart det er mulig. Så undersøker vi selvsagt også andre teorier om hva som kan ha skjedd. Men siktelsen vi har tatt ut betyr at vi mener det er mer sannsynlig at kvinnen er utsatt for vold, sier politifullmektig Ingrid Hagen.

Advokaten Ove Herman Frang sier saken er en stor belastning for de siktede.

– Min klient håper hennes 99 år gamle mor kan avhøres så snart som mulig. Søstrene håper dette kan bidra til å gi en avklaring snarest.

Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med advokaten til den andre søsteren.