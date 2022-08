Drama for Martine Lunde før premieren: – Var vondt å puste

Kommende lørdag er det premiere på et av høstens vakreste eventyr, nemlig «Skal vi danse - Allstars», hvor 13 danselegender skal svinge seg på parketten.

– Det går bra, vi er veldig klare for lørdag. Det er mye som må terpes på, men jeg gleder meg veldig, sier influenser Martine Lunde.

Proffdanser Tarjei Svalastog er tydelig på hva de må jobbe med.

– Holdning, holdning og holdning, ler Svalastog, som kan fortelle at holdningen til Lunde faktisk er mye bedre enn for fire år siden, da hun kom på en tredjeplass.

DANSEPAR: Martine og Tarjei vil forbedre Lunde sin tredjeplass for fire år siden. Foto: Espen Solli/TV 2

Skremt av nivået

Lunde har allerede rukket å bli satt ut av de andre deltagerne.

– Nivået er så høyt, jeg fikk sjokk da jeg så de andre deltagerne! Jeg tenkte: «Dere kan ikke mene at jeg skal konkurrere med disse? Jeg må være på feil sted».

Hun syntes det var deilig at alle startet med blanke ark da hun var med sist.

– Nå har alle erfaring. Det er litt skummelt. Jeg husker ingenting fra fire år siden. På byen vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier influenseren, som skal danse tango på lørdag.

På dobbeldate

Begge to er i kjendisforhold, da Lunde er sammen med Aleksander Sætersdøl og Svalastog er sammen med influenser Jennie Sofie. De fire har blitt gode venner, og var på Findings festivalen sammen i helgen.

– I dag etter trening skal jeg spille frisbee-golf med Aleks, så da skal vi ha en gutta-date, sier Svalastog.

– Jeg er veldig glad for at Tarjei også har kjæreste, så går det ikke bare en vei, slik at folk skal begynne å synes synd på Aleks. For det er ikke synd på Aleks, ler Lunde.

Store smerter

Men det har ikke vært en helt smertefri oppladning for Lunde.

– Allerede den første dagen så var det noe galt med foten min. Jeg tror det var en betennelse. Jeg fikk laserbehandling, så det føles bra nå, forklarer hun.

26-åringen har også slitt med store smerter i ribbeina.

– Tarjei er litt hardhendt når det kommer til løft og slikt. Så de ribbeina mine har det gått hardt utover. I forrige uke var det helt grusomt. Det var vondt å puste, vondt å le og alt mulig. Jeg vet ikke om det er brist, men det har vært sinnsykt vondt. Men nå er det mye bedre, og jeg har trua på at dette skal gå bra, sier Lunde.

De har også fått med seg situasjonen til proffdanser Santino Mirenna som mandag la ut bilde fra sykehuset.

– Det virker som at han får ordentlig hjelp nå, så jeg håper det går bra med han, sier Lunde.

GKN: De to tok en tur til God kveld Norge før premiere. Foto: Kristoffer Arnesen

– Det er trist

Nytt for året er at et par skal ut allerede etter den første dansen, det skremmer det unge danseparet.

– Vi har snakket om at vi synes synd på den som ryker. Det er trist at konseptet er slik i år at man bare har én sjanse. Jeg tror uansett at det blir en tomhet for dem som ryker først. Det føles rart å ikke få to sjanser som vanlig, sier Svalastog.

– Jeg er synes det er dritskummelt at det kan være over allerede på lørdag, men noen må jo ut, sier Lunde.