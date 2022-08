DNB hever boliglånsrenta

Etter Norges banks beslutningen om å heve styringsrenten, varsler DNB at de øker renten på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng.

Dette varsler DNB i en pressemelding mandag formiddag.

– Etter Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng på rentemøtet 18. august, har DNB besluttet å øke renten på boliglån med inntil 0,5 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for selskapet.

Hevingen av renten møter kraftige reaksjoner fra inkassoselskap.

Berørte vil få informasjon

For å hjelpe unge inn på markedet, tilbyr DNB førstegangskjøpere en flytende rente på 2,89 prosent.

– Innskuddsrenten økes også med inntil 0,5 prosentpoeng, skriver selskapet i pressemeldingen.

Alle berørte kunder vil få informasjon fra banken om hvordan dette vil påvirke dem.

Endringene trer i kraft 23. august for nye renter for boliglån og innskudd, og fra og med 6. oktober for eksiserende boliglån og innskudd.

Frykter tvangssalg

Nyheten har fått selskapet Inkasso Partner AS til å reagere, og de frykter økningen kan få store konsekvenser for flere.

– En økning på 1 prosent i rentene vil mest sannsynligvis gjøre at flere av de som sliter fra før å har lite buffer for uforutsette endringer, kan få problemer med å betjene huslån, studielån osv, sier daglig leder Geir Grindland, og legger til:

– Dette kan føre til at flere misligholder lånene sine og man kan kanskje få flere tvangssalg.

Rekordhøy inkassogjeld

Ved slutten av 2021 var den samlede inkassogjelden i Norge på 115 milliarder, noe Grindland sier er ny rekord, og lederen tror gjelden vil fortsette å øke framover.

– Inkassogjelden av saker som var gått til namsmannen til inndrivelse er på ca 58 milliarder Den kommer heller ikke til å stoppe der, vi har hatt en økning i rettslig inndrivelse av saker på 30% sammenlignet med fjoråret, sier Grindland.