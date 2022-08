Andrew Tate utestenges fra TikTok

GOD KVELD NORGE (TV 2): I helgen ble det kjent at den kontroversielle influenseren har blitt utestengt fra Facebook og Instagram. Nå er han også utestengt fra TikTok.

Det bekrefter TikTok i en uttalelse til The Washington Post.

Den tidligere kickbokseren fikk oppmerksomhet i 2016 da han ble fjernet fra TV-showet «Big Brother» etter å angivelig ha angrepet en kvinne.

Det er først i løpet av det siste året at Tate har blitt en kjent internett-personlighet. På plattformene TikTok, Instagram, YouTube og Twitch har han tilegnet seg millioner av fans.

Han har fått stor oppmerksomhet og mange fans på TikTok ved å komme med en rekke sjokkerende uttalelser. I en av videoene sier Tate at voldtekt er selvforskyldt, og at polygami kun er akseptabelt for menn.

Også videoer som omhandler Andrew Tate får stor oppmerksomhet på TikTok. Videoer med emneknaggen «AndrewTate» har blitt sett mer enn 12,7 millarder ganger.

På Instagram hadde han hele 4,7 millioner følgere da kontoen hans ble fjernet.

Til The Washington Post sier TikTok-representanten at Tates konto ble fjernet for brudd på selskapets retningslinjer.

Ifølge avisen har flere influensere og organisasjoner som støtter overlevende etter seksuelle overgrep og vold i hjemmet, bedt om at kontoen hans skulle fjernes fra sosiale medier.

Tate har enda ikke kommet med en uttalelse vedrørende utestengingen.