Vil fjerne lastebilen i dag

Opprydningen etter kollapsen av Tretten bru i Gudbransdalen fortsetter mandag, og håpet er å få fjernet lastebilen som har stått fast på den ødelagte brua siden hendelsen.

– Entreprenøren jobber så raskt som mulig, sannsynligvis tidlig ettermiddag ( etter lunsj), sier samferdselssjef Aud Riseng til TV 2, på spørsmål om når de håper å redde ut lastebilen.

Mannskapene har hatt pause siden lørdag ettermiddag.

Ifølge Riseng, er planleggingen av en midlertidig bru i gang, men hun kan ikke si noe om når en slik bru kan være på plass og mener det kan ta tid.

– Det jobbes med å finne egnet plassering av brua, vannlinjebergninger mm. Denne midlertidige bruen vil bli stående i et par år, så det er viktig å finne riktig plassering, som også må tåle et par vårflommer.

Innlandet fylkeskommune samarbeider med bruberedskapen i Vegvesenet og eksperter innen hydrologi for å kunne få på plass en midlertidig bru.

Ryddemannskapene håper også å kunne åpne E6 forbi Tretten mandag. Deler av brua falt ned på hovedferdselsåren E6 og stengte veien.

Trafikken har vært omdirigert via Tretten sentrum og riksvei 3 Østerdalen.

Det var klokken 7.34 sist mandag at politiet fikk melding om at Tretten bru i Øyer kommune hadde kollapset. En lastebil og en personbil var på brua under kollapsen, men de to sjåførene kom fra hendelsen uten større fysiske skader.

