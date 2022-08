Kritiserer egen regjering: – Det var en overreaksjon

GNISNINGER: Selv med Ap i regjering, var det gnisninger mellom stat og hovedstad under pandemien, skriver Raymond Johansen. Her på besøk i Rabita-moskeen i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB

24. september 2021 møtte en jublende glad byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, pressen på rådhustrappen.

Norge var fullstendig åpnet igjen og de siste lokale koronareglene i Oslo var avsluttet.

«Jeg oppfordret folk til å ta byen tilbake, nyte øyeblikket og gå til innkjøp av hodepinetabletter», skriver Johansen i sin nye bok «Gjennom krisa», som han har skrevet sammen med taleskriveren Anders Lundell.

Omikronfrykten

I oktober fikk Norge ny regjering, med en statsminister fra Johansens eget parti.

«Selv om regjeringen nå var utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, forsvant ikke alle gnisninger mellom stat og hovedstad.»

Ap/Sp-regjeringen hadde så vidt rukket å rydde opp konfettien fra gjenåpningen, før krisen tok tak på ny.

Den nye koronavarianten som fikk navnet Omikron skapte frykt verden over.

Fly fra en rekke afrikanske land ble nektet innreise til Norge. Og da de første tilfellene av omikron-varianten var et faktum her hjemme, sto vi overfor nok en ny nedstenging, fattet av Johansens egne partifeller.

Ut mot egen regjering

«I ettertid er det lett å konkludere med at omikron-nedstengingen av Norge, som endte opp med å vare i to måneder, var en overreaksjon – og at den varte unødvendig lenge.»

– Jeg synes det varte for lenge. Det har vel kommisjonen også konkludert med. Det er min mening. Min refleksjon rundt det, sier Johansen til TV 2.

Han understreket at under pandemien ble det gjort mange ting feil og mange ting riktig, både fra vår side og fra statlige myndigheter.

– Jeg går ikke ut mot, men jeg begrunner og reflekterer mine standpunkt. Så kan man være uenig eller enig med det. Men det er for så vidt greit at man ikke skal bli beskyldt for å ikke være like tydelig mot egen regjering som den borgerlige regjeringen, sier Johansen.

Johansen er tydelig i boken på at både den borgerlige regjeringen, og Ap/Sp-regjeringen i for liten grad vektla de negative konsekvensene av nedstengingene.

– Enda strengere

«Da man i desember 2021 igjen valgte å ty til en drastisk nedstenging av samfunnet, og lot dette pågå i to måneder, burde kravet til en helhetsvurdering og utfordring av fagetatenes forslag, vært enda strengere enn tidligere i pandemien», skriver Johansen.

Til TV 2 utdyper byrådslederen at han er usikker på om myndighetene greide å se konsekvensene av flere av tiltakene som ble innført.

Deriblant skjenkestoppen.

– Greide man å se de menneskene, og konsekvensene av at man tok vekk det som for mange er det eneste sosiale stedet veldig mange har, sier Johansen.