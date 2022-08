Manglende sexlyst kan være blant symptomene på lang-covid

Ifølge en ny studie er både hårtap og manglende sexlyst på listen over ettervirkninger av korona.

En ny britisk studie, basert på helseopplysninger fra 2,4 millioner fastlegepasienter, har funnet nye oppsiktsvekkende symptomer på lang-covid.

Studien ble utført på Universitetet i Birmingham, med data innhentet mellom januar 2020 og april 2021.

Ifølge Sky News hadde 486.149 av britene som deltok i studien påvist korona, mens 1,9 millioner av dem var uten indikasjoner på Covid19-infeksjon.

NY FORSKNING: Listen på bivirkninger etter korona blir stadig lengre. Foto: PHIL NOBLE

– Denne forskningen underbygger det pasienter har fortalt klinikere og beslutningstakere gjennom pandemien, sa Shamil Haroon på en pressekonferanse, ifølge forskning.no og Sky News.

Haroon er førsteamanuensis i folkehelse ved Universitetet i Birmingham.

– Symptomene på lang-covid er ekstremt omfattende og kan ikke fullt ut forklares av faktorer knyttet til livsstil eller kroniske lidelser, fortsatte han.

Ereksjonsproblemer og hårtap

Studien viser at utmattelse er den vanligste konsekvensen av lang-covid. 55 prosent av de som deltok i studien opplevde utmattelse som følge av korona.

Den britiske studien viser at de nest vanligste symptomene på lang-covid er kortpustethet, hoste og muskelsmerter.

Disse funnene samsvarer med symptomer nevnt i flere andre studier.

Mer overraskende inneholder listen til den britiske studien også symptomer som hårtap, mangel på sexlyst og ereksjonsproblemer.

Symptomene er kategorisert som uvanlige.

– Legger grunnlag for videre forskning

Nina Langeland, professor og infeksjonsmedisiner ved Universitetet i Bergen, sier funnene i den britiske studien er interessante.

– Vi er i en tidlig fase av forsking på ettervirkninger så vi må være åpne for at det stadig dukker opp symptomer man ikke har tenkt på før, slik som vi ser her, sier Langeland.

FORSKER: Nina Langeland, professor ved UiB og overlege ved Haukeland universitetssjukehus, forsker på symptomer på lang-covid. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi ser også at funnene samsvarer godt med tidligere forskning når det gjelder de vanligste konsekvensene etter korona, som kortpustethet og utmattelse.

Langeland mener derimot at studier som denne, hvor man går gjennom pasientjournaler i allmennmedisin, ikke gir grunnlag nok for å konkludere med at symptomene faktisk har en sammenheng med korona.

– Vi må se nærmere på disse nye symptomene gjennom systematisk forskning. Det legger grunnlag for videre arbeid som kan bekrefte eller avkrefte slike hypoteser, sier Langeland.