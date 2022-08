Johanna Grønneberg Mesa skilles etter 14 år

– Vi har hatt 14 veldig fine år sammen som gift. Selv om vi noen ganger har vært uenige så har vi alltid vært bestevenner. Selv om vi har jobbet hardt på hver vår kant så har vi alltid vært de beste partnerne, skriver Johanna Grønneberg Mesa i en story på Instagram.

Videre skriver hun at de har vært så heldige å få to fantastiske barn sammen.

– Noen ganger holder selv ikke alt dette og kanskje er det heller ikke meningen. Vince og jeg har skilt oss og skal fokusere på å oppdra noen kule små mennesker sammen, avslutter hun.

Eget TLC-program

Grønneberg har vært gift med Vincent Pryme i 14 år, og sammen har de to barn. Den yngste av de kom til verden i april i år.

I forbindelse med hennes første graviditet i 2012 lagde hun TV-serien «Johanna: Prosjekt baby», der seerne fulgte Grønneberg gjennom svangerskapet.

Da Grønneberg delte gladnyheten om at hun var gravid igjen, refererte hun til TLC-programmet.

– Lag en ny sesong, sa de. Nei, for da må vi lage en ny baby også, sa vi. Ok, så lag en ny baby! Ok, skrev Grønneberg under Instagram-innlegget etterfulgt av «#wearepregnant».

Grønneberg studerte journalistikk og TV-produksjon i utlandet og bor for øyeblikket i Orange County i California.

Deltok i «Farmen kjendis»

Hun har vært programleder både i Norge og USA, der hun har bodd store deler av livet.

Hun har blant annet vært reporter for en nyhetskanal i Nord-Dakota og ble senere programleder for den amerikanske TV-kanalen MTV. Der var hun i ti år.

I 2019 gjorde hun et comeback på norsk TV da hun deltok på «Farmen kjendis». Hun har også vært å se i «Camp Kulinaris» og «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» de siste årene.