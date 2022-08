Nora Mørk: – Tenkte rent kynisk

Se Odense-Esbjerg i Super Cup i kveld kl.18.30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

I etterkant av OL i Tokyo fortalte Nora Mørk til TV 2 at hun satser mot OL i Paris i 2024.

OL-gullet er det bakspilleren mangler i den store premiesamlingen med gull fra EM, VM og Champions League.

Hun var skadet da Norge gikk til topps i London i 2012. I Rio i 2016 ble det bronse, og det samme ble det i Tokyo.

– Da jeg skulle velge klubb, så tenkte jeg rent kynisk for min egen del: Å kunne spille sammen med så mange sentrale landslagsspillere med tanke på det som kommer. Altså OL, forteller Mørk til TV 2.

TV 2s ekspert: – Veldig fint for landslaget

31-åringen valgte å signere for Esbjerg i forkant av VM 2021. Der spiller fem andre landslagskolleger:

Sanna Solberg-Isaksen, Marit Røsberg Jacobsen, Henny Ella Reistad, Kristine Breistøl og Vilde Mortensen Ingstad.

– Selv om Sanna (Solberg-Isaksen) er gravid, så kryr det av nordmenn fortsatt. Med tanke på landslaget, så tror jeg det er en kjempefordel at så mange av oss spiller sammen. I tillegg er det en veldig god treningskultur i klubben. Det gir en ekstra trygghet. På sikt har jeg og de norske OL som det store målet.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er helt enig med Mørk på at det gagner landslaget at flere spiller sammen i hverdagen.

– Det er veldig fint for landslaget at de er samlet der. Da kan Nora spille med Henny Ella Reistad til daglig, Vilde Mortensen Ingstad på linja, Marit Røsberg Jacobsen på kanten og Kristine Breistøl i bakspillerrekka. Da får du tette relasjoner som er viktig på detaljnivå, sier Svele.

Debuten

Mørk får sin offisielle debut for den danske klubben onsdag i Super Cup mot Odense. Der skal de to beste lagene fra forrige sesong møtes før den kommende sesongen kastes i gang, og en ny Final Four skal jaktes.

I mai gikk Esbjerg til en historisk semifinale. I bronsefinalen tapte de mot franske Metz.

– Det viktigste for meg er å bruke min erfaring. Jeg har vel spilt ti Champions League-finaler og det har vært andre finaler også utenom klubblag. Det er mye god håndball, fysikk og power i laget nå. Så jeg håper at med mine ferdigheter og en liten dose taktikk fra meg, så kan det bli enda bedre, sier Mørk.

Nå har bakspilleren, som nylig ble kåret til verdens beste kvinnelige håndballspiller, på plass i den danske klubben og skal jakte nye triumfer.

– Det er gøy å være utfordrer og være en underdog, selv om laget og jeg har høye forventninger. Men det er vi som skal jakte på andre, tross alt, slår Mørk fast.

Se Odense-Esbjerg i Super Cup tirsdag kl.18.30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Håndballguttas Kristian Bjørnsen og Sebastian Barthold spiller herrenes Super Cup når Aalborg møter GOG. Kampen ser du tirsdag kl.20.30 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play