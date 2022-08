Går knallhardt ut mot Høyre: – De ville bruke det som et våpen

Mandag slipper Johansen boken «Gjennom krisa» som han har skrevet sammen med taleskriveren Anders Lundell.

Boken tar i stor grad for seg hvordan hovedstadens byrådsleder opplevde å styre byen som var hardest rammet av koronapandemien i Norge.

Moldegate

Skjevfordeling av vaksiner, innføring av nasjonale og lokale tiltak, kritikk fra andre byer.

Konfliktene og debattene har vært flere, og det legger ikke Johansen skjul på i boka.

I januar 2021, når hovedstaden hadde vært totalt nedstengt i flere uker, kom Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) med et utspill som fikk flere til å reagere kraftig.

«Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet», sa Torgeir Dahl i et intervju med VG.

– Var noe ganske annet

I boken reagerer Johansen kraftig på det Dahl sa.

«Som politiker har man valgt et liv i strid. Som byrådsleder og – etter hvert – en ganske profilert politiker, er jeg vant til å bli kritisert i sterke ordelag av politiske motstandere, stadig vekk. Dette er helt naturlig, og selvfølgelig akkurat slik det skal være. Men Molde-ordførerens angrep var noe ganske annet. Og det skulle vise seg å få et temmelig atypisk etterspill.»

Skamløs

Høyre får også gjennomgå for sin håndtering av denne saken.

«Lenge før Dahl gikk hardt ut, hadde jeg skjønt at Høyre ville bruke Oslos høye smittetall som et våpen i den lange valgkampen fram mot stortingsvalget i 2021».

Partileder Erna Solberg beskrives blant annet som skamløs av Johansen.

FIKK KRITIKK: Moldes ordfører Torgeir Dahl måtte tåle mye kritikk etter sitt utspill om Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Erna Solberg og Høyre var også gode til å få mest mulig politisk valuta ut av pandemihåndteringen. De var bevisste på at Erna Solberg frontet gode nyheter, og var heller ikke fremmed for å være relativt skamløse når befolkningen trengte det.»

– Fikk seg en smekk

Etter at konflikten mellom Oslo, Molde, Raymond Johansen og Høyres Torgeir Dahl hadde pågått i noen dager, viste det seg at Erna Solbergs statssekretær Peder Egseth hadde hatt en finger med i spillet for å få Dahls Oslo-kritikk på trykk i VG.

«Da avsløringen sprakk, og stadig nye skjeletter datt ut av skapet til Høyre og Statsministerens kontor, var det flere av mine nære medarbeidere som syntes dette var stor underholdning. Endelig fikk Høyre-gutta, kjent for å være råest i klassen på denne type spinn og spill, seg en smekk! Selv ble jeg faktisk bare trist.»

BLE TRIST: Konflikten mellom Molde, Oslo, Høyre og Arbeiderpartiet gjorde byrådslederen trist. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det var rett og slett hjerterått

Johansen reagerer på at ansatte ved Statsministerens kontor brukte tid og energi midt i pandemiens mest krevende fase på å lage og selge inn «drittpakker», i det byrådslederen omtaler som et forsøk på å posisjonere seg før stortingsvalget.

«Men mye, mye verre var det at folk ved Statsministerens kontor, helt i toppen av maktapparatet som håndterte denne krisa, hadde valgt å bruke fordelingen av vaksiner i et partipolitisk spill. Disse utspillene handlet kun om å fremme sitt eget parti, og var helt blottet for forståelse overfor befolkningen i de områdene av Norge som var hardest rammet av pandemien. Det var rett og slett hjerterått.»

Måtte beklage

Konflikten endte med at Erna Solberg ringte til Johansen og beklaget, og understrekte at hun personlig ikke hadde vært involvert i utspillet til Dahl.

«Noen av hennes folk kontaktet derfor min byrådssekretær, som ringte kona mi. Hun fikk vekket meg, med beskjed om at statsministeren var på tråden. Erna Solberg understreket da at hun på ingen måter hadde vært involvert i utspillet til Torgeir Dahl, og at hun heller ikke var orientert om det, da hun samme helg hadde vært på Geilo for å feire sin 60-årsdag.»

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Erna Solberg, Torgeir Dahl og Peder Egseth. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Saken oppdateres!