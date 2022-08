Fotballryktene: – United må velge mellom to vinger

The Athletic-journalist David Ornstein melder at Pedro Neto er Arsenals prioritet mot slutten av overgangsvinduet. Wolverhampton har imidlertid ingen plan om å selge portugiseren.

Ajax-vingen Antony fortsetter å pushe på for en overgang til Manchester United, skriver Goal. Søndag ble han utelatt fra Ajax-troppen i Æresdivisjonen, fordi han «ikke var hundre prosent klar til å starte», uttalte manager Alfred Schreuder.

United jakter fortsatt på en annen ving i Nederland, nemlig PSV Eindhovens Cody Gakpo. The Telegraph skriver at det bare er sannsynlig at Erik ten Hag og co. bare signerer én av dem før vinduet stenger neste uke.

Den nederlandske journalisten Marcel van der Kraan hevder at United vil gjøre et aller siste forsøk på Frenkie de Jong. Ryktene har stilnet noe i det siste, og klubben har også sikret seg Casemiro.

I helgene kom det oppsiktsvekkende rykter om at Chelsea kunne tenke seg Harry Maguire, men The Sun rapporterer at Manchester United vil stoppe alle forsøk på en overgang for kapteinen.

AC Milan har gjort et nytt forsøk på Tottenham-stopper Japhet Tanganga, skriver Calciomercato.

Newcastle håper på å et gjennombrudd på overgangsfronten, og satser på å få på plass signaturen til Joao Pedro fra Watford, melder iNews.

Fabrizio Romano melder at Nice fortsetter å forhandle om en låneavtale med Arsenals Nicolas Pepe.

Lazio ønsker en overgang for Tottenhams Sergio Reguilón, skriver Calciomercato.

Nottingham Forest har handlet en hel tropp denne sommeren, men har ikke sagt seg ferdig enda. Nå vil de gjøre et fremstøt på Serge Aurier, som er klubbløs etter at kontrakten med Villarreal gikk ut, skriver Footmercato.

Samme avis skriver at Tottenham kan ende opp med å signere Ruslan Malinovskyi, ettersom Atalanta-spilleren ikke ønsker seg en overgang til Marseille.

Både Tottenham, Roma og Inter er interessert i Chelsea-stopper Trevoh Chalobah, skriver The Evening Standard.