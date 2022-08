Koffertmysteriet: Har funnet slektning til de døde barna

Levningene til to barn ble funnet i en koffert etter en auksjon i New Zealand. Nå mener politiet å ha funnet en slektning til de avdøde.

En uvitende familie gjorde et skrekkfunn etter å ha kjøpt en koffert på auksjon i New Zealand i forrige uke.

Først etter at familien kom hjem etter auksjonen ble de klar over hva de faktisk hadde kjøpt, for inne i kofferten viste det seg å være levningene av to barn på rundt fem og ti år.

Nå mener politiet å ha funnet en person som kan være i slekt med de to avdøde barna, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fant slektning i annet land

Det ble iverksatt en stor politietterforskning etter at familien varslet om det horrible funnet, hvor rettsteknikere og patologer konkluderte med at det dreide seg om to barn.

Koffertene med levningene skal ha blitt lagret i flere år, noe politiet i New Zealand fryktet kunne gjøre etterforskningen komplisert.

Nyheten har siden den gang gått verden rundt, og er gjengitt av flere nyhetsmedier. Mandag morgen varslet sør-koreansk politi at de skal ha funnet en kvinnelig slektning som befinner seg i Sør-Korea.

Bekrefter tilknytning

– Vi bekrefter at hun er i Sør-Korea, og at hun er en New Zealand-borger av koreansk avstamning, sier en tjenestemann ved det koreanske nasjonale politibyrået til AFP.

Ifølge politiet skal kvinnen ha reist til Sør-Korea i 2018.

Det er ikke kjent hvordan kvinnen stiller seg til funnene og tilknytningen til de to avdøde barna.

Familien som kjøpte gjenstandene skal, ifølge flere av landets aviser, ikke ha noe med dette å gjøre.