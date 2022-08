Tre unge menn mistet førerkortene etter grisekjøring

Søndag kveld tikket det inn flere meldinger fra trafikanter om at to motorsykler og én bil i følge holdt på med hasardiøs kjøring på hovedveiene, opplyser Øst politidistrikt via Twitter.

– Det er to crossere og en bil som har grisekjørt. Blant annet skal en ha kjørt på bakhjulet i 90-100 km/t, sier operasjonsleder Kjetil Ringseth til TV 2.

Holdt på i minst en time

En kollega i politiet, som hadde fri søndag, var blant trafikantene som meldte inn den farlige oppførselen. Villmannskjøringen skjedde dessuten på hovedveiene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Skiltene på syklene var brettet opp, slik at registreringsnumrene ikke var synlige.

Den første meldingen kom til politiet klokken 19.50. Kollegaens melding kom 20.50.

– Så de holdt på i hvert fall en time, konstaterer Ringseth.

Politiet stanset de tre mennene, som er i alderen 19-25, på en bensinstasjon.

Samtykket ikke

På bakgrunn av meldingene som kom til politiet fra andre trafikanter, og at kollegaen deres hadde observert dem selv, besluttet politiet å beslaglegge førerkortene deres.

– Ingen av dem samtykket i det, men det spilte liten rolle, konstaterer Ringseth.

– Hva tenker du om denne oppførselen i trafikken?

– Det har vært mange trafikkulykker i sommer, og spesielt mange MC-ulykker. Det er synd at folk liker å holde på sånn her.