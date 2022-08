Guardiola varsler Haaland-endring

Manchester City-manager Pep Guardiola varsler grep rundt Erling Braut Haaland (22) i etterkant av Manchester Citys første poengtap for sesongen.

Braut Haaland spilte samfulle 90 minutter som Manchester City-spiss i 3-3-kampen borte mot Newcastle søndag.

Haaland var med sin scoring svært delaktig i at Manchester City greide uavgjort, etter å ha ligget under 3-1 langt inne i andreomgang.

På pressekonferansen etter kampslutt ble Guardiola spurt om nøkkelen til at Haaland spiller flere 90 minuttere i sin nye klubb, kontra den siste tiden i Tyskland.

– God mat og restitusjon. Folk sier at han har en god seng i leiligheten, fleipet manageren før han ble hakket mer seriøs:

– Det viktigste er at han holder seg skadefri. Grunnen til at han ikke spilte fulle kamper i Dortmund, var fordi han var skadet, sier spanjolen.

Kommer til å variere

I Borussia Dortmund forrige sesong var nordmannen ofte henvist til tribuneplass grunnet skadetrøbbel. Nå forteller Guardiola grunnen til at Haaland ser friskere ut enn på lenge.

– Det medisinske apparatet har gjort en strålende jobb med ham siden han kom. Det er bra. Men nå spiller vi én kamp i uken.

– Det kan jeg si allerede nå: Når vi skal spille hver tredje dag, kommer han (Haaland) ikke til å spille hver kamp. Da vil jeg bruke Julián (Álvarez), forteller manageren og slenger ut to eksempler på hvordan han har rotert på laget allerede.

– En av mine favorittspillere, Bernardo (Silva), startet ikke de to foregående kampene. I dag gjorde han det.

– Riyad (Mahrez) er en av mine favorittspillere under store kamper. I dag spilte han ikke i det hele tatt. Når kampprogrammet blir tettere, kommer alle til å spille, lover Guardiola.

Imponerer ekspertene

Manageren roste mentaliteten til laget sitt, og kom med lovord om hvordan jærbuen har påvirket laget i positiv retning.

– Han fikk seg et mål og hadde én eller to store sjanser. Han hjelper oss, steg for steg.

City ligger på andreplass, to poeng bak Arsenal som er det eneste laget i Premier League med full pott etter tre serierunder.

Tre mål på tre Premier League-kamper lar seg uansett høre, skal en tro ekspertene.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har latt seg imponere av 22-åringen så langt:

– Erling Braut Haaland har hatt en veldig fin start i Manchester City. Det er ikke alltid lett å komme inn i et nytt lag, samhandlingen med lagkameratene blir bare bedre og bedre. Med Haaland har City en helt annen trussel på topp. Det er det mange eksempler på i kampen mot Newcastle, sier eksperten.

KLAR TALE: Jesper Mathisen mener Manchester City og Erling Braut Haaland har fungert godt i innledningen på denne sesongen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det samme påpeker tidligere Manchester City-spiller Andy Hinchcliffe. Han kommenterte søndagens kamp for Sky Sports.

– City har aldri hatt dette før i en spiller. Han er for stor. Han er for sterk, mener han.

Manchester City møter Barcelona i en TV 2 Play-sendt treningskamp førstkommende onsdag.