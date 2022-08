Super-Tengstedt reddet RBK: – Vanvittig

Det så ut til å gå mot ett poeng for Kjetil Rekdal og Rosenborg i møtet med hans tidligere klubb Aalesund. Men Casper Tengstedt reddet kvelden på overtid.

Se den dramatiske Tengstedt-scoringen i videovinduet øverst!

Rosenborg-Aalesund 2-1

RBK så ut til å miste verdifulle poeng i medaljekampen, men på overtid viste Casper Tengstedt seg prislappen verdig igjen.

– Jeg har det fantastisk, vi kjemper for scoring til siste slutt og får det. vanvittig. En deilig scoring foran fansen på ovetid, helt ubeskrivelig, sier Tengstedt til Discovery etter kampslutt.

Med scoring i sin tredje kamp på rad sørget 22-åringen for Rosenborgs femte strake seier. Seieren skal feires på ekte dansk vis forteller han til kanalen.

– Det kan hende det blir en Faxe Kondi, men ellers stille og rolig. Litt mat og «solovand», gliser spissen.

– Vi kjører på for å prøve å vinne og vi får det til slutt. Det var et godt Aalesund-lag. Vi får den åpningen vi trengte til slutt. Det var to viktige poeng på slutten der, oppsummerte Rekdal.

MATCHVINNER: Casper Tengstedt etter sin 2-1-scoring. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Simen Bolkan Nordli sendte de oransje foran etter en halvtime. Ole Sæter svarte før pause, før den nye danske yndlingen løftet taket på Lerkendal.

Det var faktisk bortelaget som hadde de største mulighetene og det hadde ikke vært ufortjent om de hadde tatt alle poengene.

– Det er utrolig bittert at vi slipper inn det målet. Det er tungt. Vi må bare ta med oss at vi ser bedre og bedre ut. Vi må riste det av oss, men det er tungt akkurat nå, sier Lars Arne Nilsen til Discovery.

– Vi kan konkludere med at Rosenborg har vært svake, var dommen fra kommentator Fredheim med timen passert.

IMPONERTE: Aalesund og Simen Bolkan Nordli kunne fort stukket av med alle poengene. Foto: Ole Martin Wold

Lars Arne Nilsens menn tok overraskende styringen fra start og fikk belønning etter 30 minutter spilt.

Bortelaget rullet opp fra venstre med Dario Canadjija. Kroaten spilte inn til Bolkan Nordli som banket inn nettsus bak en forfjamset André Hansen.

Rosenborg kom seg etter scoringen. Flere ganger ropte de på straffespark, og på den tredje forespørselen blåste dommer Svein Oddvar Moen etter at Carlo Holse ble løpt over av Nenass.

«Løven fra Singsaker» banket kula til Sten Grytebusts venstre. Den tidligere landslagskeeperen fikk en hånd på skuddet, men ikke mer.

SIKKER: Ole Sæter scoret sitt niende mål for sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Målscorerne Bolkan Nordli og Sæter hadde hver sin mulighet til å bli matchvinner, men begge headet utenfor.

Det var Aalesund som var nærmest i andreomgang. Med 78 minutter spilt fikk tidligere Rosenborg-spiller Besim Serbecic muligheten fra kort hold. Hansen reddet mesterlig.

Men Rosenborg og Tengstedt scoret på overtid og skapte elleville scener. Kjetil Rekdal sprang ut på banen i eufori.