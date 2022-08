Utrolig norsk EM-sølv på 10 000 meter: – Ubeskrivelig

Zerei Kbrom Mezngi sjokkerte og rykket fra feltet med én kilometer igjen på 10 000 meter i EM. På et tidspunkt så det ut til å gå mot gull.

På oppløpet ble han innhentet av italienske Yemaneberhan Crippa, men nordmannen holdt unna til sølv.

– Mitt mål var å bli topp tre eller topp fem, det er ekstremt for meg. Første gang jeg representerer Norge og dette var mitt mål, sier sølvvinneren til NRK.

– Jeg kan ikke beskrive og har ingen ord for å forklare det. Jeg er ekstremt glad, fortsetter Mezngi til kanalen.

Medaljen kom uforventet på de fleste, deriblant NRK-kommentator Jann Post.

– Du verden for et løp. For et enormt gjennombrudd for Zerei Kbrom Mezngi, utbrøt Post idet Mezngi løp inn til sølv.

I november i fjor fortalte Mezngi til TV 2 at han ville legge opp for å bli taxisjåfør.

– Jeg var veldig interessert i å løpe fort, men på grunn av økonomien så vurderte jeg å gi opp og heller jobbe som taxisjåfør, sa Mezngi.

Erlend Slotvik, sportsjef i Norges Friidrettsforbund, hadde troen på medalje, men når det først skjedde var han i ekstase.

– Vi hadde så vidt snakket om muligheten for en tredjeplass. Jeg hadde et lite håp, så jeg tok med et flagg. Men det var helt rått det han gjorde. Det var en stund jeg faktisk trodde han skulle vinne og. Det så vanvittig ut, sa Slotvik.

Zerei Kbrom Mezngi er en eritreisk-norsk friidrettsutøver som løper for klubben Stavanger Friidrettsklubb. Han ble norgesmester på 10.000 meter i 2017 og 2020.