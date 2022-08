Ny skogbrann i Hellas – norske brannmannskaper bistår

HETEBØLGE: Søndag ettermiddag blusset det opp en større skogbrann sør i Hellas. Bildet er tatt etter at brannmannskapene fikk kontroll på brannen. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Da vi kom frem var det ganske så heftig aktivitet. I tillegg til en drøss med bakkemannskaper og brannbiler, var det seks fly og sju helikoptre i sving med slokking, forteller teamleder Henrik Brokke.

Søndag ettermiddag brøt det ut en større brann i Katakali utenfor Korint, sør i Hellas. Det norske teamet ble sendt for å hjelpe til med å få kontroll på flammene.

På brannens vestre flanke måtte mannskapene klatre en halv kilometer oppover i åsen.

– Med slanger, en stigning på 100 høydemeter og 30 varmegrader ble det godt og varmt ja, sier Brokke.

Fortsetter arbeidet i mørket

Etter flere timers slukkearbeid fikk mannskapene kontroll på brannen.

Luftstyrkene ble satt på bakken på grunn av mørket, men bakkemannskapene fortsetter med etterslokkingen.

– Vi blir her så lenge det er behov for oss. Det norske teamet er fortsatt oppe på toppen – med lommelykter nå som det begynner å bli mørkt, sier Brokke i 20-tiden.

Teamlederen anslår at brannen var på mellom 300 til 400 mål, men understreker at det var vanskelig å vurdere i mørket.

ETTERSLOKKING: Det norske brannteamet fortsetter slukningsarbeidet i mørket. Foto: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

– Verdifull erfaring til Norge

Dette er det andre norske teamet som bistår det greske brannvesenet denne sommeren. Det første teamet reiste 30. juli, og ble avløst etter to uker.

På kun én uke har det nye teamet bistått med å slukke flere skogbranner.

De norske teamene består av ansatte i brann- og redningsvesenet, skogeiere og entreprenører i Telemarks skogbranntropper, i tillegg til personell fra Telemark og Østfold sivilforsvarsdistrikter. Teamlederne kommer fra Skien brann- og feiervesen. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– I tillegg til å hjelpe greske kollegaer med å slokke branner, bringer de med seg verdifull erfaring tilbake til Norge, skrev direktoratet i en pressemelding da beslutningen om å bistå Hellas ble tatt i forrige måned.

KRAFTIGE FLAMMER: Greske brannfolk i aksjon tidligere i sommer. Foto: Reuters

Skogbrann-rekord

Det ligger an til ny rekord i antall skogbranner i EU i år, og så langt er hele 7240 kvadratkilometer svidd av. Det viser EU-kommisjonens oversikt over skogbranner, EFFIS (The European Forest Fire Information System).

Hellas har registrert 47 skogbranner så langt i år, ifølge EFFIS. 220 kvadratkilometer har brent.

Dette ligger heldigvis langt under fjorårets rekord. Da ble hele 1300 kvadratkilometer svidd av i 84 branner.

2000 personer evakuert

Også øst i Spania fortsetter de farlige flammene å spre seg utover sensommeren.

Skogbrannen, som har herjet i Valencia-regionen i en uke, har slukt 50.000 mål og ført til evakuering av over 2000 personer.

Det har vært en voldsom økning i skogbranner i Spania i år. Et fire ganger større område har brent enn det som har blitt mål totalt de siste ti årene, ifølge European Commission’s Copernicus Earth.

FLAMMEHAV: En massiv skogbrann sprer seg ukontrollert i Bejís, øst i Spania. Bildet er tatt da brannen startet for en uke siden. Foto: Biel Alino / EPA

Ekstrem fare

I Portugal har flere innbyggere fått tekstmelding om en ekstrem fare for skogbrann, i følge BBC.

Landet har gått inn i en beredskapstilstand, ettersom det er spådd sterk vind og temperaturer som forventes å nå 38 grader de kommende dagene.

Regjeringen har begrenset tilgangen til skoger og forbudt bruk av maskiner for å unngå gnister som kan blusse opp en brann.