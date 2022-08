Rørt Riise etter sjelden seier: – Jeg felte noen tårer i garderoben

Avaldsnes overrasket og slo Lillestrøm borte etter ti strake tap i Toppserien. Det ble nesten for meget for trener John Arne Riise.

Avaldsnes har slitt stort i Toppserien denne sesongen, og sto med ti strake tap.

De fleste hadde nok trodd at den rekken skulle bli forlenget mot Lillestrøm som jakter topp 4-sluttspillet, men Karmøy-laget sjokkerte.

Avaldsnes vant nemlig 2-1, noe som gjorde veldig godt for trener John Arne Riise.

– Det var rørende å oppleve og jeg felte noen tårer i garderoben, for dette betyr så veldig mye for oss, kommenterer Riise til Haugesunds Avis.

Med det nye sluttspillet som er innført i Toppserien, har seieren i praksis svært lite å si. Men for et lag som bare hadde vunnet én kamp tidligere i Toppserien (har to seire, men én på walkover), betydde det mye.

Se frisparkscoringen som ga Avaldsnes seieren

– Det var en vanvittig deilig opplevelse og selv om vi ikke tar disse tre poengene med oss i sluttspillet, er opplevelsen veldig viktig å ta med oss videre, sier Riise til avisa.

Mannen med flest landskamper for Norge har skrytt av spillerne selv etter alle tapene, men nå fikk de endelig betalt også i form av poeng.

– Dette var en fantastisk prestasjon av oss. Vi visste LSK måtte vinne og vi visste samtidig at vi ville få våre muligheter. Oppgaven ble løst ekstremt bra av spillerne. Vi startet kampen best, sto imot og fikk en veldig god opplevelse.

16-åringen Ida Mortensen Natvik ga Avaldsnes ledelsen i førsteomgang, før Emma Stølen Godø utlignet oppskriftsmessig etter pause. Men kaptein Hanna Dahl sikret seieren med sin frisparkscoring få minutter før slutt.