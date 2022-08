Opptur etter svenskesjokket - EM-bronse til Mol og Sørum

Etter semifinale-nedturen ble det en overbevisende seier i bronsefinalen i EM for den norske sandvolleyball-duoen.

LITEN OPPTUR: Det ble seier i bronsefinalen for Anders Mol (t.v) og Christian Sørum. Foto: Lise Åserud

Polen - Norge 0-2 (16-21, 17-21)

Etter å ha blitt slått av svenskene i semifinalen, ble det «bare» bronsefinale for den seiersvante sandvolleyduoen Christian Sørum og Anders Mol.

Mot Polen var det imidlertid ingen tvil om at det norske laget ikke skulle komme tomhendte hjem fra EM i München.

Mol og Sørum vant begge de første to settene uten særlig spenning, og kan dermed innkassere bronsemedalje i EM.

– Det var deilig å avslutte med seier og komme oss igjen etter tapet. Jeg er stolt av det vi presterer, sier Anders Mol til NRK.

– Det var brutalt å omstille seg etter tapet i semifinalen. Utrolig deilig å ta bronsemedaljen, sier Christian Sørum til NRK.

I det første settet fulgte lagene hverandre, med Norge alltid noen poeng foran. Settet vant Mol og Sørum med sifrene 21-16.

Det andre var noe jevnere, men mot slutten dro Mol og Sørum i fra og vant settet 21-17.

Etter en overbevisende kvartfinale-seier over Tyskland, ble det atskillig tøffere mot Sverige. I jevn batalje vant svenskene det siste settet med to fattige poeng. Det var Mol og Sørums første tap i et EM på 30 kamper. Kvartfinalen i 2017 var forrige gang.

I finalen skal Sverige opp mot Tsjekkia senere søndag.