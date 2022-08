Raymond Johansen med bok om pandemien: – Det er min versjon

– Jeg er spent. Det kiler litt i magen, sier Oslos byrådsleder, Raymond Johansen.

Mandag gir han nemlig ut boken «Gjennom krisa», skrevet i samarbeid med taleskriveren Anders Lundell, og lover både nye dramatiske detaljer og Johansen sin versjon av politisk strid under pandemihåndteringen.

– Var det noen politiske konflikter under pandemien som overrasket deg?

– Pandemihåndtering handler om politikk. Det som overrasket meg var at noen snakket som om det ikke handlet om politikk, og det skriver jeg mye om, sier Johansen, som fortsatt er forsiktig med å røpe for mye fra boken.

Vaksinekampen

Koronakommisjonen slo fast at Oslo burde fått skjevfordelt vaksiner tidligere, og at tidligere geografisk prioritering av vaksinene kunne spart landet for minst 300 innleggelser.

– Hvordan var det å høre den konklusjonen?

– Du får lese boken. Der snakker jeg mye om det. Jeg snakker om vår håndtering, og om statens håndtering, røper Johansen.

Byrådslederen håper boken vil bidra til debatt, og understreker at det er hans versjon av det som skjedde.

– Det er min versjon, og som kanskje kan bidra til at vi lærer noe, og til debatt.

Johansen mener koronakrisen er en krisen som har endret livet hans.

– Det å stå i en krise hvor du, sammen med kollegaer, er ansvarlig for å stenge ned en by med 700.000 i månedsvis, det er klart at det har påvirka meg.

– Forstørrelsesglass

Det er bakgrunnen for at Johansen har skrevet boken.

– Jeg har forsøkt å ha et forstørrelsesglass på samfunnet vårt om hva vi har gjort galt, og hva vi har gjort riktig, sier han.

Byrådslederen har gjentatt flere ganger at pandemien satte et forstørrelsesglass på de ulikhetene som finnes i hovedstaden.

VIL SKAPE DEBATT: Raymond Johansen skriver sin versjon av både kommunens egen håndtering og statens håndtering av pandemien i sin nye bok. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Her bor de aller rikeste og de aller mest fattige, og vi så at mange av de som ble hardest rammet under pandemien også var de mest fattige.

Han viser til konsekvensene av de stengte skolene som eksempel på hvor skjevt koronakrisen slo ut.

– De barna som bor i en leilighet med fem, der foreldrene kanskje ikke har formell kompetanse, er helt annerledes stilt enn de barna med eget rom og hus med to foreldre som er akademikere.

Han håper boken kan bidra til både refleksjon, læring og debatt.

– Det viktige er at det blir debatt, og kanskje at andre også bidrar inn i den debatten.

Han minner om at mange diskusjoner etter 22.juli 2011 først kom ti år senere.

– Vi kan ikke ha en krise som pandemien uten å lære av den, og være reflekterende.

Besøkte Ukraina

Krisene har ståtte i kø. Pandemien i Europa ble avløst av en full russisk invasjon av Ukraina.

Fredag ble det kjent at Johansen møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Johansen forteller at besøket har gjort inntrykk.

– Hele situasjonen gjør inntrykk; Den sterke dedikasjonen Ukraina har til å vinne denne krigen, og samtidig at de ikke har penger til noe annet enn forsvar, sier Johansen og legger til:

– De trenger penger, de trenger våpen og de trenger moralsk støtte. De understreker at deres kamp for frihet og demokrati også er vår kamp.

MØTTES FREDAG: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv. Foto: Erna Ansnes/Oslo kommune/NTB

Han understreker at vi alle må være innstilt på å ofre noe i denne situasjonen.

– Jeg reiste med syv kollegaer som alle står i samme situasjon. Det er energikrise, høye matvare- og drivstoffpriser. Alle blir seg selv nærmest. Konsekvensen kan ikke bli at vi glemmer Ukraina, og gir Putin det kortet, advarer Johansen.

Byrådslederen besøkte Ukraina som styremedlem i Eurocities, som representerer over 200 europeiske byer. De har vært der for å skrive under en avtale med to ukrainske byorganisasjoner om hvordan byen kan bistå med gjenoppbygging av Ukraina etter krigen er over.