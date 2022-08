UD: Kjent med meldinger om at nordmenn kan være rammet

ANGREP: Minst 21 er drept i et angrep fra islamistgruppa al-Shabaab i Mogadishu, hovedstaden i Somalia. Foto: Hassan Ali Elmi / AFP

– Vi er kjent med meldinger om at en eller flere norske borgere kan være rammet. Utenriksdepartementet jobber nå for å undersøke og verifisere dette, skriver kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Håland Simenstad i en e-post til TV 2.

– Vi er forferdet over de brutale terrorangrepene i Somalias hovedstad Mogadishu, inkludert mot Hayat hotell. Våre kondolanser går til alle som har mistet noen de er glad i og til alle som er skadet.

Minst 21 drept

Natt til lørdag gjennomførte den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab et angrep mot Hayat hotell i Mogadishu.

Minst 21 mennesker ble drept.

Det tok somaliske styrker over 30 timer å få kontroll på situasjonen, og søndag formiddag sto mange mennesker utenfor ruinene av hotellet og ventet på nytt om savnede kjære.

– Angriperne er døde

Det er helseminister Ali Haji Adan som opplyser at minst 21 mennesker ble drept og 117 såret i angrepet. Sikkerhetsstyrker reddet 106 mennesker ut av hotellet, blant dem kvinner og barn.

– Sikkerhetsstyrkene har gjort slutt på beleiringen, og angriperne er døde. Vi har ikke blitt beskutt fra hotellet den siste timen, sa tjenestepersonen.

BBC gjengir at hotellet skal være et populært møtested for regjeringsansatte.