Carlsen-seier i Majorturnering: – Det var veldig nervepirrende

Saken oppdateres!

Magnus Carlsen har sikret seg seier i årets andre Major i Champions Chess Tour. Etter dagens tredje parti var turneringen avgjort.

Praggnanandhaa trengte matchseier å komme over Carlsen på tabellen. Dermed var det ingen som kunne ta igjen nordmannen.

Selv om matchen fortsatt pågikk, tok Carlsen seg tid til et kort intervju etter at seieren var på plass.

– Partiet var veldig nervepirrende for oss begge. Jeg har ikke funnet rytmen i det hele tatt i dag. Forhåpentligvis kan jeg slappe av litt i siste parti, kommenterte en lettet Carlsen.

Hektisk avslutning

Det var spenning fra start i dagens kamp. Carlsen startet på bakbeinet og så ut til å skulle tape sitt første parti. Etter en solid snuoperasjon klarte 31-åringen å redde seg fra tap.

Det så ut til å kunne bli ledelse for verdensmesteren i parti to. Etter unøyaktig spill mistet han likevel fordelen, og partiet endte uavgjort.

I tredje parti kom gjennombruddet. Carlsen hadde et press gjennom partiet.

Partiet endte i et tidsnødsdrama der nordmannen kom seirende ut. Det var også alt han trengte for å sikre turneringsseier, til tross for at det var minst ett parti igjen av matchen.

