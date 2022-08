Kilder til TV 2: Aursnes selges for rundt 150 millioner

Etter flere uker med forhandlinger, har Feyenoord akseptert et bud på 26-åringen fra den portugisiske storklubben Benfica, ifølge TV 2s opplysninger.

Ifølge TV 2s kilder betaler Benfica rundt 150 millioner norske kroner for den tidligere Molde-spilleren.

Aursnes er ikke i kamptroppen til Feyenoord i dag mot Waalwijk, og det har direkte sammenheng med det aksepterte budet.

Aursnes har over lengre tid vært enig med Benfica om sine personlige betingelser, og det er derfor ventet at overgangen til landslagsspilleren vil gå i boks i løpet av kort tid.

Det som blant annet gjenstår er den medisinske testen.

– Aursnes har vist sin klasse for Molde i Europa, for landslaget når han har fått sjansen og ikke minst for Feyenoord etter at han dro dit. At han han nå får sjansen i en enda større klubb er veldig fortjent, og det å bo i Lisboa og spille for Benfica må jo være helt perfekt for 26-åringen de neste årene, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



– Nå skal han inn i det som mest sannsynlig blir hans beste år av karrieren, og jeg vil tro at Ståle Solbakken også er godt fornøyd med dette valget av ny klubb.



Feyenoord hentet Fredrik Aursnes fra Molde i fjor for rundt fem millioner kroner. Klubbdirektør Ole Erik Stavrum bekrefter at Molde har prosenter i et videresalg, men har ikke besvart spørsmål om hvor stor andelen er.