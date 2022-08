Reagerer på båtdumping: – Vi har ingen tid å miste

– Her på tomta ligg det cirka 40 båtar no som vi har henta.

Dagleg leiar Ketil Svelland viser TV 2 rundt på anlegget til bergingsfirmaet Kambo Marina på austsida av Oslofjorden.

Ei stor mengd båtar ventar på å bli hogd opp.

– Mesteparten er plastbåtar. Det er veldig mykje gamle seilbåter som kjem. Og så er det ein del større båtar, som er gamle og sletne og har gjort jobben sin.

Både leiaren og ein ordførar meiner at dei har ei løysing på båtdumpinga.

SAMLAR INN BÅTAR: Kambo Marina hentar og tar i mot båtar i fjordane på Austlandet. I fjor henta firmaet om lag 800 båtar, 280 av dei på oppdrag frå Handelens Miljøfond. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hentar hundrevis av båtar

Årleg hentar firmaet hans fleire hundre båtar. Dei fleste er frå båteigarar som sjølv har tatt kontakt med Kambo Marina slik at båten deira kan bli henta og destruert.

Andre båtar må hevast fordi dei har søkkt, medan nokre er «eigarlause» båtar som kommunar har meldt inn.

Mange av båtane som Kambo Marina hentar er samla inn med støtte frå Handelens Miljøfond.

Foreninga har i fleire år hatt eit prosjekt på Austlandet med innsamling av vrakbåtar. I sommar blei det utvida til resten av landet. Allereie har det blitt samla inn fleire båtar enn det som var målet for i år.

Ifølge foreninga er det ikkje gode tal på kor mange vrakbåtar som finst i Norge.

– Vi hadde ein ambisjon om å samle inn 500 båtar så langt i år, men vi har allerede samla inn over 1000. Så det er eit stort problem som finst langs heile kysten, men også i Innlandet, seier dagleg leiar Cecilie Lind i Handelens Miljøfond.

PROBLEM: Cecilie Lind i Handelens Miljøfond kallar vrakbåtar eit stort miljøproblem. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Ikkje så hyggeleg

Lind kallar omfanget av vrakbåtar for eit stort miljøproblem.

– Mellom 80 til 90 prosent av båtane er jo plast, og når dei blir liggande over tid så brytast dei ned. Til slutt blir det brutt heilt ned til mikroplast, og det er eit stort forurensingsproblem, seier Lind.

Men det er ikkje berre plasten som skapar trøbbel. Lind trekk også fram at elektronikk, drivstoffrestar og andre væskar heller ikkje bør hamne i sjøen.

– Og så er det ikkje så hyggeleg å gå rundt å sjå på vrakbåtar heller då. Så det er mange miljødimensjonar med ein vrakbåt, seier Lind.

SISTE REIS: Desse båtane har vore på sjøen for siste gong. No ventar opphogging hos Kambo Marina i Moss kommune. Foto: Martin Leigland / TV 2

Nesten 100 saker på tre år

Ordførar i Nesodden kommune, Cathrine Kjenner Forsland (Ap), har lenge vore opptatt av temaet.

– Det er først og fremst fordi vi har eit stort engasjement for Oslofjorden. Den pleide å være blant dei mest artsrike fjordane, men no ser vi at den er truga. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å redde fjorden, seier Forsland.

MANGE SAKER: Nesodden har hatt 85 båtvraksaker dei siste tre åra, ifølgje ordførar Cathrine Kjenner Forsland. Foto: Nesodden kommune

Nesodden er blant kommunane i Oslofjorden med mest kystlinje, som fører til mange båtar blir dumpa der.

Men sidan mange av dei ikkje er registrert nokon stad er ikkje alle eigarane mogleg å spore opp. Dermed endar kostnadane med å fjerne båtane hos kommunen.

– Nesodden har hatt 85 aktive båtvraksaker dei siste tre åra. Det er kostbart, seier Forsland.

Ho meiner difor at eit obligatorisk båtregister må til for å få ned den store mengda vrakbåtar.

VRAK: Tilsette i Kambo Marina heiser eit av båtvraka på plass på lekteren. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Ville løyst alle problema

– Eit offentleg båtregister vil ansvarliggjere eigarane slik at ein ikkje kan gjere slik miljøkriminalitet som dette er, sier Forsland.

Ho får støtte frå Svelland hos Kambo Marina.

– Eit båtregister vil løyse nær sagt alle problem, seier han.

– Viss du kjøper ein bil har du registreringsnummer, når du blir født har du personnummer, når du kjøper eit hus har du gards- og bruksnummer, på ein sykkel er det rammenummer. Men på båt er det ingenting, seier han.

PÅ JOBB: Dei utrangerte båtane blir henta på alle slags stader langs fjordane. – Båtane ligg på strender, på land og i båthamner, seier Svelland. Foto: Martin Leigland / TV 2

MED KRAN: Fire båtar har blitt henta i Asker. Båtane blir henta med kranlekter. Foto: Martin Leigland / TV 2

Sjølv ser han svært mange vrakbåtar når han er ute på fjorden. Men for å ta med seg ein båt må den vere meldt inn av anten båteigar eller kommunen.

– Vi er nøydd å ha ein eigar, slik at vi har dokumentasjon på at vi ikkje hentar uriktige båtar, seier han.

Set spørsmålsteikn

Over 440.000 båtar er registrert i Småbåtregisteret. Registreringa er frivillig, og blir drive av Redningsselskapet.

Kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo meiner båtregistrering reddar liv og verdiar i søk, redningsaksjonar og ved tyveri.

USIKKER: Hasse Lindmo oppfordrar folk til å registrere båten sin, men er ikkje like sikker på om det bør bli obligatorisk. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– For oss er det viktig at folk registrerer båten sin, at det er ein enkel måte å gjere det på og at det ikkje er store offentlige kostnader knytt til det. Vi føler vi har bygd opp eit bra system som blir utvida kvart einaste år, seier Lindmo.

Han er imidlertid ikkje sikker på om obligatorisk registrering er vegen å gå.

– Nokre forsikringsselskap gir gode rabattar og mange kommunale båthamner krev at du har ein registrert båt. Så det kan vere at det er andre verkemiddel som skal til enn at det skal vere obligatorisk, seier Lindmo.

Vil vurdere ordninga

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran hadde ikkje anledning å stille til intervju.

– Eit obligatorisk småbåtregister er ei sak eg vil vurdere, men det er for tidleg å seie kva konklusjonen blir, seier Skjæran til TV 2 i ein e-post.