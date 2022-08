Ulykke på E6: – Bil kastet over i motsatt kjørefelt

To biler er involvert i en ulykke på E6 i Nordre Follo i Viken fylke.

Ulykke: En bil ble slengt over i feil fil etter å ha blitt påkjørt bakfra. Tor Erlend Imislund er politiets skadestedsleder på stedet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vitner forteller at den ene bilisten har kjørt i stor hastighet nordover E6. Den har passert biler på feil side, har vært borti flere biler før den har kjørt inn i den bilen bakfra, skriver politiet på Twitter.

Politiet ble varslet om trafikkulykken klokken 11.29.

– Etter sammenstøtet ble den fremste bilen kastet over i motsatt kjørefelt, sa operasjonsleder Tom Sandberg i Øst politidistrikt til TV 2.

På bakgrunn av videomateriale og vitneopplysninger kaller Sandberg kjøringen for «villmannskjøring».

– Vi har sett video av kjøringen til han som står for påkjørselen, i forkant av selve ulykken. Vitner har også sagt at det er som om at han kjørte rally.

Politiet mistenker at sjåføren som forårsaket ulykken har kjørt i påvirket tilstand. I tillegg vil vedkommende bli anmeldt for selve kjøringen.

Minst én til sykehus

Vaktleder Arne Nurmi hos 110-sentralen bekrefter til TV 2 at minst én person ble behandlet av helsepersonell som følge av ulykken. Tilstanden er ukjent.

– Førerne er fraktet til Ullevål sykehus. Skadeomfang er ukjent, skriver politiet.

Tor Erlend Imislund, politiets skadestedsleder på stedet, sier de to sjåførene har lette til moderate skader.

– Det er vanskelig å si noe mer om skadeomfanget akkurat nå, men den ene bilen har blitt kastet rundt fem meter i luften, så de er «shaky», sier Imislund til TV 2.

Begge skal ha vært våken og bevisst, ifølge politiet. Det skal ikke ha vært passasjerer i bilene.

TRAFIKALE UTFORDRINGER: Trafikken står bom fast allerede fra Mortensrud på grunn av ulykken. Foto: Ina Tullut / TV 2

Stengt

Øst 110-sentralen skrev at det dreide seg om en alvorlig ulykke med flere biler involvert.

– Det har nok vært en ganske heftig smell. Det er ganske høy fartsgrense der, sier Nurmi, og viser til at det er snakk om en 90-sone.

Det er redusert fremkommelighet i nordgående felt.

– Det er trafikale utfordringer på stedet, sier Sandberg.