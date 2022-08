Ga hverandre sitt ja for andre gang

I sommer giftet paret seg i Las Vegas. Bryllupet gikk av stabelen tre måneder etter at det ble kjent at paret hadde forlovet seg.

Lørdag ga de hverandre sitt ja igjen, skriver TMZ.

Denne gangen skjedde det sammen med familie, venner og flere andre kjendiser på en stor eiendom i Georgia, ifølge Page Six.

Lopez og Affleck var også sammen en periode på 2000-tallet, men gjorde det slutt etter to år i 2004. Før de rakk å gifte seg.

TMZ skriver at de fant tonen igjen for litt over et år siden, og har nå tatt forholdet et steg videre.