Fotballryktene: – Chelsea og United kjemper om Premier League-spiss

Manchester City vil tilby Bernardo Silva en «stor avtale» skriver Star Sunday. Dette vil de gjøre for å holde unna Barcelona og Paris St-Germain, som har vist interesse for portugiseren.

Sunday Mirror rapporterer at Chelsea og Everton har meldt seg på i kampen om Brentford-spiss Ivan Toney. Manchester United jakter også 26-åringen.

Samme avis melder også at Erik ten Hag er blitt gitt tillatelse til å bruke penger for å komme ut av den sportslige krisen. Disse skal være øremerket den «nederlandske» trioen Frenkie de Jong, Cody Gakpo og Antony.

Det ser imidlertid ut som at det ikke blir en overgang for Christian Pulisic til United. Mail Online hevder at amerikaneren kun vil dra til en klubb i Champions League hvis han skal forlate Chelsea.

I går gikk ryktene på at Real Madrid ville bruke pengene på Casemiro-salget til å hente Pierre-Emile Højbjerg. I dag skriver Marca at spanjolene kunne tenke seg å legge pengene i å hente Jude Bellingham fra Borussia Dortmund.

To Watford-stjerner ser ut til å returnere til Premier League. Foot Mercato skriver at Aston Villa har blitt enige om en overgang for Ismaila Sarr, mens overgangsguru Fabrizio Romano rapporterer at Joao Pedro nærmer seg Newcastle for rundt 250 millioner kroner.

Manchester Uniteds James Garner har aldri startet en Premier League-kamp, men likevel ønsker Tottenham, Leeds og Southampton seg midtbanespilleren. Han skal angivelig koste rundt 160 millioner kroner, skriver The Sun.

Arsenal ser på mulighetene til å hente Shaktar Donetsk-spiss Mykhaylo Mudryk, skriver Foot Media.

Fabrizio Romano melder også at Memphis Depay er klar til å terminere sin kontrakt med Barcelona for å melde overgang til Juventus.