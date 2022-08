Mystisk gris ramponerte hagen i dagevis - så skjedde noe uventet

I godt over en uke har en gris ramponert både gressplenen og blomsterbedene til Yvonne Kubel i kolonihagen hennes i København. Svineriet ble først omtalt av dansk TV2.

– Den har ødelagt hele hagen min, sier Kubel.

Hun kontaktet både politiet, Dyrevernet og Dyrebeskyttelsen for å få hjelp, men fikk beskjed om at de ikke kunne gjøre noe før hun kunne bevise at det var grisen som var ansvarlig for svinestien.

Da begynte hun å filme den.

Trodde det var et villsvin

Hun fikk hjelp av en nabo. Sammen forsøkte de også å tilnærme seg grisen, men det gikk ikke så bra i starten.

– Den begynte å løpe mot oss. Det er klart jeg var redd! Vi trodde først at det var et villsvin.

Da politiet fikk se videoopptakene, rykket de ut og satte opp en stor grisefelle i hagen.

Grisen dukket opp dag etter dag, men lot seg ikke lokke inn i grisefellen. Naboene moret seg over at grisen merkelig nok kun ramponerte Yvonne Kubels hage og ingen andres.

Etter hvert satte Kubel seg godt til rette i en gyngestol inne i huset og begynte å prate til grisen på utsiden.

– Da ble den vant til stemmen min, tror Kubel.

Så forsøkte hun å tilnærme seg grisen igjen. Den så tross alt veldig snill ut. Men denne gang var det grisen som løp vekk i frykt.

Katten hennes klarte imidlertid raskt å etablere et godt forhold til grisen.

– Hver gang katten min kom ut, løp grisen etter den for å leke. Katten min var også veldig interessert i grisen. Det var veldig moro å se dem leke sammen.

Lurte den i fellen

Fredag denne uken våget hun seg ut av huset igjen. Yvonne gikk langsomt bort til grisen. Denne gang stakk ingen av dem av.

– Plutselig la den seg helt rolig inntil meg. De to siste dagene har jeg klappet den. Jeg ble så god venn med den. Den var som en hund! forteller hun entusiastisk.

Vennskapet måtte uansett ta slutt.

Grisen sluttet tross alt ikke å ramponere hagen hennes.

Lørdag morgen satte hun seg ut igjen.

– Da den kom, snakket vi litt sammen ute i hagen. Så gikk jeg inn i den fellen som jeg skulle lokke den inn i. Etter hvert kom den etter.

Så ble grisen hentet av Dyrevernet. Den uvanlige sommerflørten varte i halvannen uke.

Nå sitter Yvonne Kubel igjen med den ødelagte hagen – og tomhetsfølelsen i magen.

– Jeg ble faktisk ordentlig lei meg da den ble hentet.