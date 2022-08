Kan ikke love ny strømstøtte-ordning til bedriftene til hastemøtet

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) kan ikke love at en strømstøtte-ordning for bedriftene er klar til september.

INNKALT TIL HASTEMØTE: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil holde en redegjørelse om strømsituasjonen for Stortinget 19.september. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Næringsminister Jan Christian Vestre uttalte torsdag at regjeringen jobber med «støttetiltak» som skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning allerede i høst.

– Disse tiltakene vil vi, etter planen, legge frem senest i september, sa Vestre i et skriftlig sitat til TV 2.

Men det betyr ikke at en strømstøtte-ordning til bedriftene vil være klar innen hastemøte i Stortinget 19.september, ifølge olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

– Nei, vi jobber nå så fort vi kan med dette sammen med partene i arbeidslivet, og vi jobber godt. Så gjelder det å finne en god, treffsikker løsning. Vi har sagt at denne skal fremmes for Stortinget så raskt som mulig, men senest som en egen sak i forbindelse med statsbudsjettet, sier Aasland til TV 2.

Statsbudsjettet kommer 6.oktober.

– Så du kan ikke love at denne blir klar i september?

– Nei, jeg kan ikke det, men har vi det klart før så legger vi det fram før, sier Aasland.

Han lover først og fremst en grundig redegjørelse om hva regjeringen har gjort, og vil gjøre med strømkrisen, men også det internasjonale bakteppe for krisen.

– Men, kan innbyggerne eller bedriftene forvente at det blir vedtatt noe ny politikk på dette møtet?

– Nei, det kan de jo ikke. Det er ikke noe sak som foreligger til behandling. Jeg skal holde denne redegjørelsen, og jeg tror det blir bra om vi kan få en felles virkelighetsforståelse om hva som er situasjonen, sier Aasland.

Utålmodig opposisjon

En redegjørelse holder ikke, mener flere i opposisjonen.

– Det er ikke godt nok, sier Nikolai Astrup, som sitter i Energi- og miljøkomiteen for Høyre på Stortinget.

UTÅLMODIG HØYRE-MANN: Nikolai Astrup. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han viser til at det er flere bedrifter som sliter med høye strømkostnader, og har behov for å vite hva slags støtte de kommer å få fra staten.

– Det er rart når Vestre sier en ting, at det kommer en ordning i september, og olje- og energiministeren sier noe helt annet. Nå må regjeringen stokke bena, mener Astrup.

Heller ikke budsjettpartner SV mener det holder med en ny redegjørelse fra Aasland.

– Nei, en redegjørelse er ikke nok, sier Lars Haltbrekken som sitter i Energi- og miljøkomiteen for SV.

Vil fremme egne strømforslag

SV varsler nå at de selv kommer til å fremme forslag på hastemøtet.

– Blant annet for å få på plass bedre tiltak med enøk-støtte sånn at folk kan installere varmepumper, legge solcellepanel på taket, etterisolere veggene eller bytte vinduene slik at folk på varig basis kan få redusert strømforbruket sitt og få en lavere strømregning, sier han.

SV vil også legge fram forslag til å forbedre den nåværende strømstøtteordningen.

– Pluss at vi vil legge fram forslag som gjør at vi sikrer at vi har nok vann og kraft gjennom vinteren, sier Haltbrekken.

KALLER INN: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og et enstemmig presidentskap besluttet denne uka å kalle Stortinget inn til møte i midten av september. I dag ble datoen klar. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sier det i utgangspunktet kun er lagt opp til en redegjørelse i møtet 19.september.

– Men når vi har møte i Stortinget så er det slik i et demokrati at det er mulig å fremme forslag, og hva slags fremdrift man velger å ha er det Stortinget som bestemmer, sier stortingspresidenten.

Nytt toppmøte tirsdag

TV 2 kunne tidligere denne uken melde at det er planlagt et nytt møte mellom regjeringen, LO og NHO på tirsdag.

Aasland bekrefter nå møtet.

– Jeg ser fram til møtet på tirsdag. Vi jobber tett med disse sakene, og kommer også fortløpende med tiltak, sier olje- og energiministeren til TV 2.

SER FRAM TIL MØTE MED PARTENE: Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han forklarer at regjeringen og partene i arbeidslivet har tett og god dialog.

– Vi har arbeidsgrupper som jobber med både deltakere fra LO, NHO og regjeringsapparatet og så skal vi drøfte gjennom der hva som foreligger, sier Aasland.