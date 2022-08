Ødegaard hylles etter to scoringer: – En fantastisk fotballspiller

Bournemouth - Arsenal 0-3 (0-2)

Før kveldens Premier League-kamp sto Martin Ødegaard med åtte seriemål for Arsenal.

Før det var spilt elleve minutter av bortekampen mot Bournemouth la nordmannen to mål til i statistikken - som gjør at han så langt står med ti fulltreffere i Premier League for Arsenal.

Først satte nordmannen inn en retur fra kloss hold, før drammenseren seks minutter senere doblet ledelsen med et knallhardt skudd.

Det må føles godt for Arsenal-kapteinen, som etter Premier League-åpningen borte mot Crystal Palace, fikk kritikk for skuddvegring foran mål.

Se Ødegaard-magien i videovinduet øverst.

FØRSTE SCORING: Her setter Martin Ødegaard inn Arsenals første scoring. Foto: DYLAN MARTINEZ Les mer NORSK JUBEL: Martin Ødegaard scoret sitt niende- og tiende Premier League-mål for Arsenal før det var spilt elleve minutter. Foto: GLYN KIRK Les mer FORNØYD: Arsenal kunne juble etter at kapteinen tok ansvar. Foto: Steven Paston Les mer

– Ødegaard har vært utrolig i førsteomgang. En fantastisk fotballspiller, sier Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp.

– Begge målene så ut til å falle i fanget til Ødegaard: Han fikk muligheten to ganger og scoret med den gode venstrefoten hans, sier Glenn Murray, tidligere Crystal Palace-spiller hos BBC Radio 5 Live.

En må skru tiden nesten åtte år tilbake for å finne forrige gang 23-åringen scoret to ganger i en fotballkamp. Da het motstanderen Lillestrøm og Ødegaard var 15 år gammel.

STRØMSGODSET: 19. oktober 2014 scoret Martin Ødegaard to mål sist. Da var han 15 år. Foto: Terje Bendiksby

Etter hvilen prikket midtstopper William Saliba inn dagens tredje scoring med et vakkert skudd.

Martin Ødegaard kunne tatt med seg en målgivende fra sørkysten. Men Gabriel Jesus' scoring ble etter hvert annullert av VAR.

Ødegaard ble byttet ut i det 74. minutt til stående ovasjoner fra bortefeltet.

Seieren gjør at The Gunners står med full pott etter tre kamper. Forrige gang det skjedde var i 2004/05-sesongen, som endte med andreplass bak Chelsea.

Det står i sterk kontrast til fjorårssesongen. Da tapte Arsenal sine tre første kamper i Premier League.

– Veldig, veldig imponerende, sier Redknapp om Arsenals solide seriestart.