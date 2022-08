Emosjonell Lillefosse: – Skulle ønske hun var her

RØRT: Det ble følelsesladd for Pål Haugen Lillefosse etter medalje i stavfinalen. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

I skikkelig bergensvær tok Pål Haugen Lillefosse bronse i stavsprangfinalen i EM. Det etter å ha hoppet 5,75 meter uten å rive.

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, jeg vet ikke hva jeg skal si, innledet Lillefosse seiersintervjuet med NRK.

– Jeg kjenner jeg er emosjonell. De siste årene har ikke vært så gøy, spesielt når jeg ikke kom meg til OL i Tokyo. Da er det spesielt og stå her med bronse i EM. Det er stort.

Til kanalen fortalte han at tankene gikk til sin mor etter at medaljen var sikret. Hun gikk bort oktober 2018, etter å ha tapt kampen mot kreft. Da var hun 49, mens Lillefosse var 17.

– Jeg skal være ærlig å si at det var noe av det første jeg tenkte på. Jeg skulle ønske hun var her, men håper hun følger med fra et bedre sted.

NORDISK DOMINANS: Armand Duplantis vant, mens Pål Haugen Lillefosse kapret bronse Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Duplantis overlegen

Suverene Armand Duplantis vant i kjent stil, med tyske Lita Baehre bak. De to var de eneste som klarte 5.85 meter.

Den svenske verdensrekordholderen ga seg på 6.06 meter, som er ny mesterskapsrekord.

Siden Lillefosse, imotsetning til sine konkurrenter, ikke rev på 5.75, ble han nummer tre.

– Jeg er nesten målløs og kjenner adrenalinet pumper i kroppen. Jeg hadde ikke trodd det skulle holde. Det var så nervepirrende å se på, sier trener Bjørn Åge Herdlevær til NRK.

KUNNE JUBLE: Pål Haugen Lillefosse tok sin første medalje i stavsprang. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Frustrert landsmann

5.85 ble for tøft for Norges duo. Guttormsen endte som nummer seks.

– Jeg er skuffet. Jeg kom hit for å ta medalje. Samtidig hopper jeg like høyt som han som tar medalje. Jeg har nivået, men noen rivninger for mye er forskjellen på å være superglad eller ganske skuffet, sier Guttormsen til NRK.

– Det holder ikke. Det blir for ujevnt og da er det vanskelig å justere og klare de høye høydene, oppsummerte pappa Atle Guttormsen til NRK.

FORTVILTE: Sondre Guttormsen rev for mange ganger og ble nummer seks. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Før finalen hadde Lillefosse og Sondre Guttormsen håpet på «drittvær» i München og ønsket ble innfridd.

Lillefosse hoppet enkelt over 5.50 meter, og klarte også 5.65 og 5.75 på første forsøk. Guttormsen trengte to muligheter på 5.50, 5.65 og 5.75, men klamret seg videre.

Det var grunnen til den store plasseringsforskjellen på Norges to medaljehåp.